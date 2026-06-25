/राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कांग्रेस का वार, कोटा-बीकानेर मामलों को लेकर सरकार पर बोला हमला

Jaipur News: कांग्रेस सरकार के शासन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एवं आरजीएचएस जैसी योजनाएं लागू हुई थीं, जिसके तहत कर्मचारियों को प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा था. भाजपा सरकार के शासन में चिकित्सा व्यवस्थाएं रसातल में पहुंच गईं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं.

कोटा में पांच प्रसूताओं की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं, जोधपुर में 2 गंभीर रूप से बीमार हैं और 6 चिकित्सकीय लापरवाही से बीमारी से जूझ रही हैं. इसी प्रकार बीकानेर में 6 महिलाओं का सही इलाज नहीं हुआ. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा मैं और नेता प्रतिपक्ष जल्द ही बीकानेर पहुंचकर सरकार को चेताने का काम करेंगे.

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अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कार्रवाई पर उठाए सवाल

डोटासरा ने कहा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस प्रकार सरकार द्वारा आस्था के केन्द्रों, मंदिरों, मस्जिदों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, यह तरीका गलत है. सरकार द्वारा मंदिरों और मस्जिदों को निशाना बनाकर लोगों की आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित एवं साफ होनी चाहिए, इसके लिए सभी को विश्वास में लेकर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए. किन्तु राजनीतिक एजेंडे के तहत यह कार्रवाई करना उचित नहीं है. सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर सभी लोग सरकार के साथ हैं.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा हमला.

डोटासरा ने कहा मंत्री अपने खिलाफ षड्यंत्र की बात कहते हैं.

उनको यह कहना चाहिए था कि किसानों के साथ लूट हुई, इनकी जांच ED से हो.

डोटासरा बोले, मेरे पास प्रमाण है कि किरोड़ी लाल जी मेरे साथ हमारे CM अशोक गहलोत के पास गए थे.

मुझे कहा, मुझे CM से अलग से बात करनी है.

15 मिनट बाद अशोक गहलोत निकले तो उन्होंने मुझसे कहा था, इसको क्यों लाए.

मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा ये पैरों में बैठ गया था, मेरे ऊपर से मुकदमे हटा लीजिए.

डोटासरा ने कहा, वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था.

वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है, शर्म आनी चाहिए.

किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए.

डोटासरा ने कहा लोग कहते हैं खाद-बीज मामले में करोड़ों का खेल हुआ.

CM को चिट्ठी लिखने को लेकर कहा.

अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो सरकार जांच करे.

डोटासरा ने कहा मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है.

किरोड़ी जी ने पर्सनल ले लिया कि मैंने उनके डिपार्टमेंट के खिलाफ बोला.

इसलिए ये सब किया जा रहा है.

डोटासरा ने कहा कोई नई चीज लेकर आइए.

UCC पर बोले PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा

राजस्थान की भाजपा सरकार की ओर से UCC लेकर आने पर बोले PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा. कहा, इसके सिवाय सरकार के पास और कोई काम नहीं है, इसके पास कोई सामान ही नहीं है. कभी बॉर्डर पर, कभी UCC पर, कभी सांसदों को तोड़ने पर, सरकार को गिराने पर, ED, इनकम टैक्स की रेड डालने पर काम करते हैं. जनता के लिए काम कहां करते हैं, पिछले 12 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया.

यमुना जल समझौते पर बोले डोटासरा

सरकार ढाई साल से एक ही बात कर रही है, हुआ कुछ नहीं है. 4 महीने में DPR बनाने वाले आज तक MOU ही नहीं कर सके. राजस्थान हितों को सरेंडर कर दिया गया. डोटासरा ने कहा मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा ने इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि जो पाइपलाइन से पानी आएगा, उसमें हरियाणा भी कुछ जगहों पर पानी लेगा.