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गैस किल्लत पर गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र पर हमला, बोले- PM मोदी ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया

Gas Cylinder Crisis: गैस की किल्लत को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 24, 2026, 06:41 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 06:41 PM IST

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गैस किल्लत पर गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र पर हमला, बोले- PM मोदी ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया

Gas Cylinder Crisis: गैस की किल्लत को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है. ऐसा ही उन्होंने कोरोना के टाइम किया था. जब हमने इस विषय को लेकर चर्चा की, तो हमारे नेता का मजाक उड़ाया गया.

गैस की कमी के कारण लोग तकलीफ में रहे, शादियों में लोगों को दिक्कत हुई. कोरोना की तरह गैस की किल्लत की वजह से पलायन हुआ. प्रधानमंत्री ने संकट को स्वीकार किया है, युद्ध जारी रहा तो स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. आज गैस, डीजल और पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित हो रही है. सभी लोग परेशान हो रहे हैं. इसके चलते औद्योगिक इकाईयां बंद हो रही हैं.

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राहुल गांधी ने कहा था कि डीजल-पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, लोग पैनिक होंगे, लोगों के उद्योग-धंधे बर्बाद होंगे. ये सारी बातें कही गईं, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया. जमाखोरी और कालाबाजारी आज और बढ़ग गई. मुख्यमंत्री का धार्मिक यात्राओं पर जोर है, डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

27 तारीख को शहीद स्मारक पर गैस की किल्लत को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं. बांसवाड़ा में फैली पेट्रोल की कमी की अफवाह को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई कमी नहीं आएगी, गैस की कमी मंत्रियों को कभी नहीं आएगी. आप और हम जनता पर प्रभाव पड़ेगा, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जनता को ही परेशानी होगी.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

महिला आरक्षण मामले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारा हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए. इस तरह की कोई बात होती है, तो लोकसभा में आलाकमान को देखना है, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, महिला आरक्षण लागू होना चाहिए. बाकी जो पार्टी की लाइन होगी. वही हमारी लाइन होगी.

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