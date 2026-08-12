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कोरा का कोरा बंद लिफाफा, किसी विधानसभा को नहीं दिया जाएगा - डोटासरा

Rajasthan Politics : राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक गुटबाजी को खत्म कर संगठन को एकजुट करने की होगी. बाड़मेर-अजमेर से आई शिकायतें आम नहीं खास हैं. चाहे पार्टी के बड़े नेता इस मामले को घर की बात कहें, लेकिन गुटबाजी को क्या नाकारा जा सकता है ? 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 12, 2026, 02:10 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 02:13 PM IST
कोरा का कोरा बंद लिफाफा, किसी विधानसभा को नहीं दिया जाएगा - डोटासरा
Image Credit: AI

Rajasthan Politics : राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा आम हो चुकी है. लेकिन इस बार पंचायत-निकाय चुनाव के वक्त , कांग्रेस के लिए सुलझाना आसान होगा ये कहना मुश्किल है. बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने डोटासरा के सामने जिले में हो रही परेशानी की शिकायत की.

मेवाराम जैन साफ बोल गए की ये अंदरूनी खींचतान, पार्टी को चुनावों में नुकसान पहुंचा सकती है. यही नहीं, मेवाराम जैन ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस- बीजेपी से नहीं आपस में हारती है. जब मेवाराम जैन से कांग्रेस के अंदर जयचंद का सवाल किया गया तो बोले कि नाम बताने की जरूरत नहीं है.

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मेवाराम जैन का किस तरफ था इशारा ?

मेवाराम जैन के बयान को पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के साथ चल रहे राजनीतिक मतभेदों से जोड़कर भी देखा जा रहा है. जब जैन की कांग्रेस में हाल की वापसी का हरीश चौधरी ने विरोध किया था.

अजमेर से भी आई गुटबाजी की शिकायत

सिर्फ बाड़मेर ही नहीं , अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन भी प्रदेश अध्यक्ष से मिल कर जिले में जारी गुटबाजी की शिकायत कर चुके हैं और इससे पार्टी को नुकसान होने की बात कर चुके हैं.

कोरा का कोरा -बंद लिफाफा

इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने गुटबाजी की खबरों को दरकिनार करते हुए. कार्यकर्ताओं से कहा कि - राहुल गांधी और खड़ेग साहब ने कहा है कि- कोरा का कोरा-बंद लिफाफा किसी विधानसभा को नहीं दिया जाएगा है. सीनियर और जूनियर सबका सम्मान होगा. यानि कि किसी भी तरह की गुटबाजी काम नहीं आने वाली है. कार्यकर्ताओं ने जब डोटासरा के सामने जिंदाबाद के नारे लगाये, तो डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को टोका और कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के ही नारे लगाए. डोटासरा ने भरोसा दिलाया कि बाड़मेर और अजमेर में बैठकर आपसी विवादों को सुलझाया जाएगा.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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