गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- मैं रोज नहा-धोकर जेल जाने के लिए तैयार होता हूं, लेकिन...

Rajasthan Politics: मदन दिलावर के डोटासरा को जेल भेजने के बयान पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं रोज नहा धोकर जेल जाने को तैयार हो जाता हूं, लेकिन कोई पकड़ने नहीं आता.
Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज शिक्षाा मंत्री मदन दिलावर पर जवाबी हमला बोला. मदन दिलावर के डोटासरा को जेल भेजने के बयान पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं रोज नहा धोकर जेल जाने को तैयार हो जाता हूं, लेकिन कोई पकड़ने नहीं आता. विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद पर बोलते हुए पीसीसी चीफ ने भजनलाल सरकार पर जमकर तंज कसे.
ऊर्जा कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाने के आरोपों पर मंत्री हीरालाल नागर ने डोटासरा को करारा जवाब देने की कोशिश की. विधानसभा में आज हुई गर्मागर्म बहस में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का पुराना अंदाज दिखा निशाने पर पूरी सरकार रही. लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर डोटासरा ज्यादा ही आक्रामक दिखे. डोटासरा ने दिलावर को चुनौती भरे लहजे में कहा- आप मुझे रोजाना जेल भेजने की बात कहते हैं मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूं. दम है तो गिरफ्तार कीजिए.
डोटासरा ने मदन दिलावर पर तंज कसते हुए कहा- बेशर्मी की भी हद होती है डोटासरा यहीं नहीं रूके. बोले- शिक्षा मंत्री टेंडरों की फाइल मंगवाते हैं मंत्री टेंडर की फाइल नहीं मंगवा सकता है. दिलावर पर डोटासरा ने भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगाई. सत्ता पक्ष के विधायकों ने डोटासरा का विरोध किया. मुख्य सचेतक ने डोटासरा के वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से निकालने की मांग की.
डोटासरा यहीं तक नहीं रुके उन्होंने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए. कहा- ऊर्जा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं. शाम होते-होते ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने डोटासरा के बयान का जवाब दिया.
डोटासरा ने एक-एक मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा. मिड-डे मिल पर अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया. डोटासरा बोले-100 IAS 44 ट्रेज़री ऑफिसर 1000 RAS के दस्तखत के बाद मिड-डे मिल में भुगतान होता है. उन्होनें सरकार को चुनौती भरे लहजे में कहा- हिम्मत हो तो सबकी जांच कराइए. डोटासरा कच्चा गोला नहीं जो खा जाओगे. पीसीसी चीफ ने पेपर लीक, आरएएस भर्ती पर भी सत्तापक्ष को खूब आड़े हाथ लिया.
पिछली बार सदन से निलंबित होने और फिर सदन से दूरी बनाने के कारण चर्चा में रहे डोटासरा ने आज जिस तरह के सरकार पर हमले बोले हैं, उससे साफ है कि बजट सत्र में सरकार पर वो आक्रामक तेवर बरकरार रखेंगे. जाहिर है सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. लोकतंत्र की मजबूती का इससे बेहतर संकेत और हो भी क्या सकता है.
