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पश्चिम बंगाल चुनाव में SIR के जरिए वोटों की चोरी की गई- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के जरिए पश्चिम बंगाल में वोटों की चोरी की गई, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: May 05, 2026, 06:41 PM|Updated: May 05, 2026, 06:41 PM
पश्चिम बंगाल चुनाव में SIR के जरिए वोटों की चोरी की गई- गोविंद सिंह डोटासरा
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के जरिए पश्चिम बंगाल में वोटों की चोरी की गई, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर डोटासरा ने कहा कि केरल में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता मिली है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने वहां मेहनत की.

राजस्थान से सचिन पायलट को विशेष ऑब्जर्वर बनाया गया था और सभी नेताओं ने मिलकर काम किया. उन्होंने कहा कि 10 साल बाद केरल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी लोकतंत्र की जीत है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार SIR के माध्यम से वोट चोरी कर रही है और ED, CBI जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है.

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उन्होंने कहा कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और धनबल का इस्तेमाल किया जा रहा है. यहां तक कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद केरल में कांग्रेस की जीत लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है. पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा कि वहां कांग्रेस भले ही मजबूत नहीं थी, लेकिन जो घटनाएं सामने आई हैं, उनपर चर्चा जरूरी है.

डोटासरा ने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र को कमजोर किया गया. लोगों को अपील का समय नहीं दिया गया और उन्हें निर्णयाधीन श्रेणी में डाल दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोगों को दोबारा वोट देने का अवसर मिलेगा. साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले किए गए, वोटों की चोरी हुई और सत्ता का दुरुपयोग किया गया.

बीजेपी नेताओं के झालमुड़ी खाने पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि इनका कोई योगदान नहीं था, फिर भी ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे खुद चुनाव जीत लिया हो. उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार निकाय और पंचायत चुनाव तक नहीं करा पा रही है और सिर्फ दिखावे के लिए नेता एकजुट होकर फोटो खिंचवा रहे हैं.

कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए डोटासरा ने कहा कि टोंक में बजरी माफियाओं ने पुलिस जवान को गोली मार दी, जिससे प्रदेश की खराब स्थिति सामने आती है. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ पेपर लीक मामलों में कार्रवाई की बात करती है, लेकिन नई भर्तियों पर कोई ठोस फैसला नहीं ले रही.

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यह 15 वर्षीय योजना है या पंचवर्षीय योजना, जबकि ऐसे काम 4-5 महीनों में पूरे होने चाहिए थे। SI भर्ती को लेकर भी उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. डोटासरा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, लेकिन लोगों को वोट का अधिकार दिलाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी यह न समझे कि राजस्थान में भी पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति बनने दी जाएगी.

डोटासरा ने आगे कहा कि बीजेपी वाले कान खोलकर सुन लें, हम बाबा साहब के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे और राजस्थान में वोट के अधिकार पर कोई चोट नहीं होने देंगे. डोटासरा ने कहा कि पहले भी एजेंसियां यहां आई थीं, दोबारा आ जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस 2028 का चुनाव जीतेगी.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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