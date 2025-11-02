Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

BJP में अग्निवीर मंत्री बनाने की परंपरा है- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: जयपुर में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज कोटा पहुंच गए हैं. डोटासरा 3 और 4 नवंबर को अंता में भाया के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Nov 02, 2025, 06:58 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 06:58 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में खाएं राजस्थान की ये डिश, ठंड हो जाएगी छू-मंतर!
6 Photos
Sarso ka saag makke ki roti

सर्दियों में खाएं राजस्थान की ये डिश, ठंड हो जाएगी छू-मंतर!

राजस्थान में इस दिन एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में इस दिन एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! जानें मौसम का ताजा अपडेट

बिना तेल के बनाएं ये राजस्थानी सब्जी, खाकर हो जाएंगे दीवाने
7 Photos
Rajasthan famous dish

बिना तेल के बनाएं ये राजस्थानी सब्जी, खाकर हो जाएंगे दीवाने

राजस्थान का एक मात्र ऐसा मंदिर, जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि त्रिशूल की होती है पूजा!
6 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान का एक मात्र ऐसा मंदिर, जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि त्रिशूल की होती है पूजा!

BJP में अग्निवीर मंत्री बनाने की परंपरा है- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: राजस्थान के जयपुर में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज कोटा पहुंच गए हैं. डोटासरा 3 और 4 नवंबर को अंता में भाया के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अंता चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भविष्य में किसके भाग्य में क्या लिखा है.

ये मैं कैसे बता सकता हूं. हो सकता है अंता से जो जीत कर आए वो मंत्री बन जाए. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में अग्निवीर मंत्री बनाने की परंपरा है. बीजेपी ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भी मंत्री बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे. बीजेपी इस तरह की बात करके आचार्य संहिता का उल्लंघन कर रही है. इस तरह की बात करना आचार संहिता का उल्लंघन है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रमोद जैन भाया के बारे में सब जानते हैं, वो समाजसेवी हैं वो पहले भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया है. सिर्फ हमारी सरकार के समय की योजनाओं को बंद किया है. बीजेपी ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर में नारायणा ई-टेक्नो ग्रुप की ओर से आज राजधानी जयपुर में मास्टर ओरिएटर कॉन्टेस्ट और किड्स ऑडिटर कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और स्टेज फीयर को दूर करना है. इसमें बच्चों को मौके पर ही एक टॉपिक दिया जाता है, जिसपर वे तुरंत बोलते हैं. इससे उनमें पब्लिक स्पीकिंग की क्षमता विकसित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है.

वैशाली नगर स्थित नारायणा स्कूल की प्रिंसिपल रेखा चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता का विजन बच्चों को एकेडमिक्स के साथ-साथ अन्य गतिविधियों से भी जोड़ना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके. राजस्थान के सभी ब्रांचों में पहले स्कूल लेवल पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनके विजेताओं के बीच आज ग्रैंड फिनाले हुआ.

इसमें जयपुर के वैशाली नगर, प्रतापनगर, झोटवाड़ा सहित भिवाड़ी, सीकर, अलवर और कोटा ब्रांच के बच्चे शामिल हुए. कार्यक्रम में पैरेंट्स को भी आमंत्रित किया गया, ताकि वे समझ सकें कि स्कूल बच्चों के कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news