BJP में अग्निवीर मंत्री बनाने की परंपरा है- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: राजस्थान के जयपुर में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज कोटा पहुंच गए हैं. डोटासरा 3 और 4 नवंबर को अंता में भाया के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अंता चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भविष्य में किसके भाग्य में क्या लिखा है.
ये मैं कैसे बता सकता हूं. हो सकता है अंता से जो जीत कर आए वो मंत्री बन जाए. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में अग्निवीर मंत्री बनाने की परंपरा है. बीजेपी ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भी मंत्री बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे. बीजेपी इस तरह की बात करके आचार्य संहिता का उल्लंघन कर रही है. इस तरह की बात करना आचार संहिता का उल्लंघन है.
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रमोद जैन भाया के बारे में सब जानते हैं, वो समाजसेवी हैं वो पहले भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया है. सिर्फ हमारी सरकार के समय की योजनाओं को बंद किया है. बीजेपी ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है.
जयपुर में नारायणा ई-टेक्नो ग्रुप की ओर से आज राजधानी जयपुर में मास्टर ओरिएटर कॉन्टेस्ट और किड्स ऑडिटर कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और स्टेज फीयर को दूर करना है. इसमें बच्चों को मौके पर ही एक टॉपिक दिया जाता है, जिसपर वे तुरंत बोलते हैं. इससे उनमें पब्लिक स्पीकिंग की क्षमता विकसित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है.
वैशाली नगर स्थित नारायणा स्कूल की प्रिंसिपल रेखा चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता का विजन बच्चों को एकेडमिक्स के साथ-साथ अन्य गतिविधियों से भी जोड़ना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके. राजस्थान के सभी ब्रांचों में पहले स्कूल लेवल पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनके विजेताओं के बीच आज ग्रैंड फिनाले हुआ.
इसमें जयपुर के वैशाली नगर, प्रतापनगर, झोटवाड़ा सहित भिवाड़ी, सीकर, अलवर और कोटा ब्रांच के बच्चे शामिल हुए. कार्यक्रम में पैरेंट्स को भी आमंत्रित किया गया, ताकि वे समझ सकें कि स्कूल बच्चों के कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है.
