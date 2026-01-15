Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

SIR के नाम वोट काटना का काम किया जा रहा- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने SIR पर अपना पक्ष रखते हुए प्रेसवार्ता की. डोटासरा ने कहा कि SIR के नाम वोट काटना का काम किया जा रहा है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Jan 15, 2026, 07:52 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 07:52 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Gud Malpua

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बरस रहा सर्दी का कहर! फतेहपुर में 0.4 डिग्री तक गिरा पारा
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बरस रहा सर्दी का कहर! फतेहपुर में 0.4 डिग्री तक गिरा पारा

गोवा से सस्ता, शिमला से गर्म! सर्दियों में डूंगरपुर क्यों बना है पर्यटकों की पहली पसंद
8 Photos
rajasthan place to visit

गोवा से सस्ता, शिमला से गर्म! सर्दियों में डूंगरपुर क्यों बना है पर्यटकों की पहली पसंद

जोधपुर से बाड़मेर तक 4.5 करोड़ रुपये से बनेगी नई हाईटेक चमचमाती सड़क, आसान हो जाएगा सफर
6 Photos
Rajasthan Government Project

जोधपुर से बाड़मेर तक 4.5 करोड़ रुपये से बनेगी नई हाईटेक चमचमाती सड़क, आसान हो जाएगा सफर

SIR के नाम वोट काटना का काम किया जा रहा- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने SIR पर अपना पक्ष रखते हुए प्रेसवार्ता की. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि प्रदेश में SIR के नाम वोट काटना का काम किया जा रहा, SIR की आवश्यकता नहीं थी.

भाजपा सरकार सत्ता का दुरूपयोग करते हुए कांग्रेस जिन विस क्षेत्र में कितने वोटों से जीती है, उन वोटर्स को SIR के माध्यम से काटने का काम किया जा रहा है. डोटासरा ने बताया कि आने वाले दिनों में विधानसभा परिसिमन में कांग्रेस के वोटर्स को काटने का काम करेंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि SIR में भाजपा को बेइमानी ही करनी है तो चुनाव ही बंद करवा दो ना, प्रिंटेड फॉर्म दिये गए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

गोविंदसिंह डोटासरा ने क्या कहा?
पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि SIR की जो पूरी प्रक्रिया चली उसमे हमारे लोगों ने भाग लिया और बराबर संवाद कायम रखा. SIR के आखिर में BL संतोष का जयपुर दौरा हुआ और सीएमआर में पेन ड्राइव दिया गया. उसके बाद हर विधानसभा में फर्जी फॉर्म भेजे गए जो कि नियमों के खिलाफ है. CMR और मंत्रियों की तरफ से अब दवाब बनाया गया, एक तो कांग्रेस समर्थित वोट काटो, एक में बीजेपी समर्थित लोगों के नाम जोड़ो, भले ही दो बार क्यों नहीं हो, डेटा माइनिंग का खेल खेला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कई अधिकारियों का दवाब बनाया जा रहा है, हमारे पास इसके दावे हैं. डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के बीएलओ के साइन और सरकार के BLO के साइन नहीं है, फिर क्यों जोड़े? लक्ष्मणगढ़ अलवर जयपुर सहित अन्य जगहों पर हो रहा है, किस नियम से ये हो रहा है. कल रात से अधिकारी परेशान है वो बता रहे हैं कि 13 तारीख को बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को कहा कि 10 की कैंप हटाई जाए, हालांकि निर्वाचन आयुक्त ने नहीं माना. BLO को धमकाकर उसका OTP लिया जा रहा है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा?
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस वार्ता में बताया कि मैं 28,000 वोटो से जीता हूं, अब 28000 वोट काटने की तैयारी है. कल बड़ी संख्या में फार्म पहुंचाए गए. लोग वहां गए अधिकारयों ने कुछ नहीं बताया. टीकाराम जूली ने बताया कि प्रिंटेड फॉर्म दिये गए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. अगर आपको इतनी बेइमानी ही करनी है तो चुनाव ही बंद करवा दो, हम सबूतों के आधार पर अपनी बात कर रहे हैं.

जूली ने बताया कि बंडलों के वीडियो हमारे पास है,फॉर्म में मोबाइल नंबर नहीं है. मैं अलवर जिला कलेक्टर को कह रहा हूं कि ये फॉर्म वापस नहीं जाने चाहिए, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए. ये डेट भी आगे बढ़ा सकते है, अधिकारी ध्यान रखे आज नहीं तो कल जांच जरूर होगी. संविधान के दायरे में काम करें,अ न्यथा आप तैयार रहें.

अधिकारी अपने अंदर की सुने, विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा, राजस्थान में आपके खिलाफ माहौल बन चुका है. डोटासरा ने कहा कि हमने BLO को कहा है कि कल वो जिला कलेक्टर पहुंचकर सूची लेंगे, इकट्ठे फार्म क्यों नहीं लिया, साइट बंद की गई है, ऑनलाइन डाटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है. बीजेपी के नेता बता दें, किस कानून के तहत बल्क में फार्म क्यों दिए है, कांग्रेस के लोगों के वोट काटने की बड़ी साजिश हुई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news