/जेल जाएंगे डोटासरा, बीज निगम रेड के बाद मदन दिलावर का कांग्रेस पर बड़ा हमला

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Govind Dotasra Political Row: बीज निगम में एसीबी की छापेमारी के बाद राजस्थान में जमकर राजनीति हो रही है.गड़बड़ घोटालों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है. सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा प्रहार करते हुए उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा.
एसीबी रेड पर राजनीति तेज
बीज निगम में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड के बाद राजस्थान में राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के किरोडीलाल मीणा पर लगाए आरोपों पर मंत्री मदन दिलावर ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि एसीबी की कार्रवाई बहुत सही है. सरकार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. लेकिन कांग्रेस का उपर तक आरोप लगाना गलत है. मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, जल जीवन मिशन में महेश जोशी ने अशोक गहलोत को कितना प्रतिशत दिया.तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल को कितना प्रतिशत दिया. एसीबी की कार्रवाई के बाद जनता में मैसेज गया है. गोविंद सिंह डोटासरा पहले अपने गिरेबान में झांककर देखे. अभी उनके खिलाफ एसओजी में जांच कर रही है. जांच पूरी होगी तो वो जेल जाएंगे.डोटासरा महेश जोशी के साथ जेल में रहेंगे.
जरूरी नहीं कि सभी बेईमान हो - दिलावर
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहा था कि अब तक की सबसे बड़ी नगदी जब्त हुई है. किरोड़ी लाल मीणा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, कि मैंने जुगल विश्नोई को डायरेक्टर बनाया. इनपुट देने के लिए बनाया. उसने इनपुट में से आउटपुट निकाल लिया, तो एसीबी जांच करेगी कि करोड़ों रुपए क्यों ले रहा था ? किसके लिए ले रहा था ? ये सब एसीबी की जांच में सामने आ जाएगा. इन आरोपों पर दिलावर ने कहा कि मैं किरोड़ी लाल मीणा को बहुत समय से जानता हूं. वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे है. ये जरूरी नहीं कि अगर आपके पास जो व्यक्ति काम कर रहा है, मिल रहा है, वो बेईमान है, तो साथ वाला भी बेईमान हो. दिलावर ने कहा कि अगर किरोड़ीलाल मीणा बेईमान है, तो मैं भी बेईमान हूं.
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही
मदन दिलवार ने कांग्रेस राज में जल जीवन मिशन में हुए घोटालों को याद दिलाते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो उससे सरकार बख्शेगी नहीं.
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