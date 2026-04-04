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राजस्थान में खनन क्षेत्र में GPS ट्रैकिंग और RFID सिस्टम लागू, 8 अप्रैल से टेस्टिंग शुरू

Jaipur News: राजस्थान में खनन क्षेत्र के ऑटोमाइज्ड अधिकृत तुलाई कांटों का 8 अप्रैल से लाइव परीक्षण शुरू किया जाएगा. चरणबद्ध तरीके से तुलाई कांटों और खनिज परिवहन वाहनों के ऑटोमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByKashi Ram
Published:Apr 04, 2026, 08:33 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 08:33 PM IST

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राजस्थान में खनन क्षेत्र में GPS ट्रैकिंग और RFID सिस्टम लागू, 8 अप्रैल से टेस्टिंग शुरू

Jaipur News: राजस्थान में खनन क्षेत्र के ऑटोमाइज्ड अधिकृत तुलाई कांटों का 8 अप्रैल से लाइव परीक्षण शुरू किया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि माइनिंग सेक्टर में राज्य के खानधारकों और राज्य सरकार दोनों के व्यापक हितों को देखते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी आरएफआईडी चालू करने का निर्णय लिया गया है.

पहले चरण में वे-ब्रिज ऑटोमाइजेशन और जीपीएस आरएफआईडी आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं. चरणबद्ध तरीके से तुलाई कांटों और खनिज परिवहन वाहनों के ऑटोमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है.

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विभाग के संबंधित फील्ड अधिकारियों को अवकाश के दिनों में भी ऑटोमाइजेशन का कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

अपर्णा अरोरा ने बताया कि राज्य सरकार के उन्नति कार्यक्रम में आरएफआईडी के कार्य को शामिल किया गया है. अगस्त तक तुलाई कांटों और खनिज परिवहन वाहनों के ऑटोमाइजेशन कार्य का लक्ष्य रखा गया है.

8 अप्रैल को वीटीएस और जीपीएस सिस्टम का ट्रायल रन किया जाएगा. 8 अप्रैल को ही विभागीय अधिकारी खनिज अभियंता और सहायक खनिज अभियंताओं का ओरियंटेशन कार्यक्रम भी होगा. बैठक में खान निदेशक एमपी मीना, संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

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