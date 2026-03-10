बिना पढ़ाई और परीक्षा के मिल रही कला शिक्षा की ग्रेडिंग, शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Rajasthan News: प्रदेश में कला शिक्षा की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से हर साल विद्यार्थियों की अंकतालिकाओं में कला शिक्षा की ग्रेडिंग दी जा रही है, जबकि अधिकांश स्कूलों में इस विषय के शिक्षक है और ना ही नियमित पढ़ाई होती है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा रहा है.

जबकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व 2020 दोनों में कला शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है. इसके बावजूद प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में कला शिक्षक नियुक्त नहीं हैं. विद्यार्थियों के पास कला शिक्षा से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं. इसके बावजूद कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में कला शिक्षा के लिए 100 अंकों का प्रावधान है और विद्यार्थियों को अंकतालिका में ग्रेड दी जाती है.

राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संघ के प्रदेश सचिव महेश गुर्जर ने कहा कि कला शिक्षा के अंतर्गत चित्रकला और संगीत जैसे विषय शामिल हैं, जिनका प्रायोगिक और सैद्धांतिक शिक्षण होना चाहिए, लेकिन स्कूलों में न तो इन विषयों की नियमित कक्षाएं लगती हैं और न ही कोई औपचारिक परीक्षा आयोजित की जाती है. इसके बावजूद हर साल विद्यार्थियों को ग्रेडिंग मिलना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

केंद्र सरकार की ओर से विद्यार्थियों को सृजनात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से स्कूलों में आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बनाने के लिए 41876.54 लाख रुपए का बजट जारी किया गया था. प्रदेश में 5473 आर्ट एंड क्राफ्ट रूम भी बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर इनका उपयोग नहीं हो रहा है.

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार एक ओर विद्यार्थियों को तनावमुक्त शिक्षा देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सृजनशीलता से जुड़े विषयों की अनदेखी हो रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक स्कूल में कला शिक्षक की नियुक्ति कर कला शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा और रचनात्मकता को सही दिशा मिल सके.