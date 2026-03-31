मेंहदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन, तैयारियों में जुटा मंदिर प्रबंधन

Hanuman Janmotsav 2026: राजस्थान के विश्वविख्यात सिद्धपीठ बालाजी धाम में इस समय देशभर से बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. पिछले दिनों रामनवमी के बाद से शुरू हुए 10 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव में प्रतिदिन बड़ी तादाद में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी सहित देश के अन्य राज्यों से दर्शनार्थी मेहंदीपुर बालाजी पहुंच रहे हैं.

श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन की इच्छा लिए भगवान राम और बालाजी के जयकारों के साथ कतारबद्ध होकर पूरी श्रद्धाभाव से बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं. इधर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिर प्रबंधन द्वारा मेहंदीपुर बालाजी में की गई विशेष तैयारियों के साथ भव्य और आकर्षक सजावट की जा रही है.

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मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी मंदिर, गर्भगृह और मंदिर परिसर के बाहर थ्रीडी लाईट, रंग-बिरंगी रोशनी और खुशबूदार फूलों से हुई आकर्षक सजावट से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मंदिर के बाहर मुख्य बाजार में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष द्वार बनाया जा रहा है.

स्वागत द्वार के साथ ही बनी गैलरी में सुंदरकांड की चौपाइयां लिखे हुए पर्दों से वातावरण भक्तिमय हो रहा है. वहीं मंदिर परिसर में लगी भगवान की झांकियां भी श्रद्धालुओं का मन मोह रही हैं. मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित 10 दिवसीय महोत्सव 4 अप्रैल तक चलेगा.

वहीं 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का मुख्य आयोजन होगा. इस दौरान महाआरती, छप्पनभोग, रामनाम संकीर्तन और महाप्रसादी सहित अनेकों धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे. हनुमान जन्मोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं.

बालाजी दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं. साथ ही चिकित्सा एवं पेयजल व्यवस्था का भी व्यापक प्रबंध किया गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर मंदिर ट्रस्ट द्वारा करौली और दौसा जिला प्रशासन से भी पत्र भेजकर सहयोग मांगा गया है.

