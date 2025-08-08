Zee Rajasthan
Jaisalmer News: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर “हरियालो राजस्थान” अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक अनूठा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Shankar dan
Published: Aug 08, 2025, 16:57 IST | Updated: Aug 08, 2025, 16:57 IST

Jaisalmer News: रक्षाबंधन पर हरियालो राजस्थान थीम के तहत हुआ पौधरोपण, पौधो पर रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का लिया संकल्प

Jaisalmer News: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर “हरियालो राजस्थान” अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक अनूठा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम पीएम श्री 2 एमडी महादेव नगर स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें ईटीएफ के कर्नल मोहन सिंह राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पौधारोपण कर कार्यक्रम किया गया.

इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने कर्नल मोहन सिंह को राखी बांधकर रक्षा सूत्र का पर्व मनाया और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया. कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि छात्राओं ने केवल एक-दूसरे या अतिथियों को ही नहीं, बल्कि पौधों पर भी रक्षा सूत्र बांध कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया.

इस आयोजन ने रक्षाबंधन के पारंपरिक त्योहार को पर्यावरण रक्षा से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया. छात्राओं और विद्यालय स्टाफ ने मिलकर दर्जनों पौधे लगाए और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ली गई.

कार्यक्रम में कर्नल मोहन सिंह राठौड़ ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ हमारे जीवन के रक्षक हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए जैसे हम अपने परिवार की करते हैं." उन्होंने इस पहल को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया.

विद्यालय परिवार, स्थानीय लोगो और ईटीएफ की टीम ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया. इस मौके पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में भाग लिया. रक्षाबंधन पर वृक्षों की रक्षा का यह संकल्प एक मिसाल बनकर उभरा है, जो आने वाले समय में समाज को प्रकृति के प्रति और अधिक जागरूक करेगा.

