/विद्या सम्बल योजना में गेस्ट फैकल्टी भर्ती का शेड्यूल जारी, जानें आवेदन से चयन तक की तारीखें

Rajasthan News: मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया सरकार और वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी. यह नियुक्तियां सरकारी विद्यालयों में होंगी, जबकि नगरीय निकायों के विद्यालय इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे.



केवल स्वीकृत खाली पदों पर नियुक्ति

गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति केवल उन प्राध्यापक पदों पर होगी, जो स्वीकृत हैं और फिलहाल खाली हैं. अलग-अलग विषयों के पदों के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-2021 के अनुसार तय की गई है. अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के लिए भाषा विषयों को छोड़कर संबंधित विषय की जरूरी शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से होना भी जरूरी होगा.

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सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

योजना में अधिकतम 65 वर्ष की आयु वाले सेवानिवृत्त शिक्षक और पात्र निजी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. योग्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि इसके लिए उनके पास संबंधित पद के अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या पीईईओ के पास स्वयं जमा करना होगा. विद्यालयवार खाली पदों की जानकारी संबंधित विद्यालय, पीईईओ विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी.



बिना इंटरव्यू होगा मेरिट से चयन

गेस्ट फैकल्टी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इसमें किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा. मेरिट तैयार करते समय शैक्षणिक योग्यता के अंकों को 75 प्रतिशत और प्रशैक्षणिक योग्यता के अंकों को 25 प्रतिशत भार दिया जाएगा. समान अंक आने पर अधिक उम्र वाले निजी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी. पात्रता या मेरिट सूची पर आपत्ति होने पर अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत दे सकेंगे.



400 रुपये प्रति घंटा मिलेगा मानदेय

चयनित गेस्ट फैकल्टी को प्रति घंटे 400 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा. हालांकि अधिकतम मासिक मानदेय 30 हजार रुपये तय किया गया है. नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और 31 मार्च 2027 या नियमित भर्ती से पद भरने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी. इस नियुक्ति के आधार पर भविष्य में स्थायी सरकारी नौकरी का दावा नहीं किया जा सकेगा.



ये हैं जरूरी तारीखें

29 अगस्त 2026 को पीईईओ विद्यालय स्तरीय समिति का गठन होगा. 31 अगस्त को रिक्त पदों और विज्ञप्तियों का प्रकाशन किया जाएगा. 1 से 7 सितंबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे. 8 सितंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची जारी होगी. 9 और 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक अस्थायी मेरिट सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी. 11 सितंबर को अंतिम मेरिट और चयन सूची जारी होगी.



इसके बाद 12 से 14 सितंबर तक चयन सूची उच्च कार्यालयों को भेजी जाएगी. 15 सितंबर को जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने पात्र अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने विभागीय वेबसाइट और संबंधित विद्यालयों के सूचना पट्ट पर जारी होने वाली जानकारी नियमित रूप से देखने को कहा है.

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