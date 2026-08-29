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विद्या सम्बल योजना में गेस्ट फैकल्टी भर्ती का शेड्यूल जारी, जानें आवेदन से चयन तक की तारीखें

Vidya Sambal Yojana 2026: हनुमानगढ़ सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में खाली प्राध्यापक पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी. इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 1 सितंबर से 7 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 29, 2026, 08:01 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 08:01 AM IST
विद्या सम्बल योजना में गेस्ट फैकल्टी भर्ती का शेड्यूल जारी, जानें आवेदन से चयन तक की तारीखें
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया सरकार और वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी. यह नियुक्तियां सरकारी विद्यालयों में होंगी, जबकि नगरीय निकायों के विद्यालय इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे.


केवल स्वीकृत खाली पदों पर नियुक्ति
गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति केवल उन प्राध्यापक पदों पर होगी, जो स्वीकृत हैं और फिलहाल खाली हैं. अलग-अलग विषयों के पदों के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-2021 के अनुसार तय की गई है. अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के लिए भाषा विषयों को छोड़कर संबंधित विषय की जरूरी शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से होना भी जरूरी होगा.

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सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन
योजना में अधिकतम 65 वर्ष की आयु वाले सेवानिवृत्त शिक्षक और पात्र निजी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. योग्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि इसके लिए उनके पास संबंधित पद के अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या पीईईओ के पास स्वयं जमा करना होगा. विद्यालयवार खाली पदों की जानकारी संबंधित विद्यालय, पीईईओ विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी.


बिना इंटरव्यू होगा मेरिट से चयन
गेस्ट फैकल्टी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इसमें किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा. मेरिट तैयार करते समय शैक्षणिक योग्यता के अंकों को 75 प्रतिशत और प्रशैक्षणिक योग्यता के अंकों को 25 प्रतिशत भार दिया जाएगा. समान अंक आने पर अधिक उम्र वाले निजी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी. पात्रता या मेरिट सूची पर आपत्ति होने पर अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत दे सकेंगे.


400 रुपये प्रति घंटा मिलेगा मानदेय
चयनित गेस्ट फैकल्टी को प्रति घंटे 400 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा. हालांकि अधिकतम मासिक मानदेय 30 हजार रुपये तय किया गया है. नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और 31 मार्च 2027 या नियमित भर्ती से पद भरने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी. इस नियुक्ति के आधार पर भविष्य में स्थायी सरकारी नौकरी का दावा नहीं किया जा सकेगा.


ये हैं जरूरी तारीखें
29 अगस्त 2026 को पीईईओ विद्यालय स्तरीय समिति का गठन होगा. 31 अगस्त को रिक्त पदों और विज्ञप्तियों का प्रकाशन किया जाएगा. 1 से 7 सितंबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे. 8 सितंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची जारी होगी. 9 और 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक अस्थायी मेरिट सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी. 11 सितंबर को अंतिम मेरिट और चयन सूची जारी होगी.


इसके बाद 12 से 14 सितंबर तक चयन सूची उच्च कार्यालयों को भेजी जाएगी. 15 सितंबर को जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने पात्र अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने विभागीय वेबसाइट और संबंधित विद्यालयों के सूचना पट्ट पर जारी होने वाली जानकारी नियमित रूप से देखने को कहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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