लूट के बाद भगवान को देते थे कमीशन! CCTV फुटेज ने किया गैंग का पर्दाफाश

Jaipur Loot Gang: राजस्थान के जयपुर में ऑटो में बुजुर्ग महिलाओं को बिठाकर लूटपाट करने वाली अंतरराज्यीय गुजराती गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में गैंग के मुख्य सरगना रवि भाई और उसके साथी दिलीप भाई को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोना और अन्य सामान भी बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी विधायकपुरी, मुरलीपुरा, नारायण सिंह सर्किल समेत जयपुर के कई इलाकों में बुजुर्ग महिलाओं को ऑटो में बैठाकर उन्हें बातों में उलझाते थे और फिर कीमती गहने लूटकर फरार हो जाते थे.

सोने की बढ़ती कीमतों के चलते आरोपियों ने बुजुर्ग महिलाओं को आसान निशाना बनाया. हालांकि, शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने बदमाशों की इस लूट की वारदात का खुलासा कर दिया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें दबोच लिया.

जांच में सामने आया कि आरोपी जोगमाता के दर्शन कर मन्नत मांगने के बाद ही वारदात को अंजाम देते थे. लूट सफल होने पर वे रकम में से मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते थे. आरोपियों का ठिकाना दिल्ली के रघुवीर नगर की कच्ची बस्ती में बताया गया है, जहां करीब 50 प्रतिशत लोग गुजराती समुदाय से जुड़े हैं. गैंग का संबंध गुजरात के भावनगर से भी है.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गैंग साल 2022 से गुरुग्राम, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों में 100 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुकी है. इस पूरे मामले में विधायकपुरी थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा की टीम ने अहम भूमिका निभाई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की श्रृंखला पर रोक लगाई.