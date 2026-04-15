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जयपुर में महिला से छेड़छाड़ करने वाला है खूंखार अपराधी, ग्वालियर ने भी कर चुका है कांड, हिस्ट्रीशीट बता रही काले कारनामे

Jaipur Eve Teasing Case: जयपुर जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राहुल उर्फ राज का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है. पुलिस जांच में पता चला कि राहुल ग्वालियर का हिस्ट्रीशीटर है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 15, 2026, 08:31 AM|Updated: Apr 15, 2026, 11:24 AM
जयपुर में महिला से छेड़छाड़ करने वाला है खूंखार अपराधी, ग्वालियर ने भी कर चुका है कांड, हिस्ट्रीशीट बता रही काले कारनामे
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Crime News: जयपुर जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राहुल उर्फ राज के आपराधिक इतिहास का खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह बदमाश ग्वालियर का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ लूट, डकैती तथा हथियार सप्लाई के गंभीर मामले दर्ज हैं.


बदमाश का आपराधिक बैकग्राउंड
राहुल ग्वालियर के बिजौली थाने का पुराना अपराधी है. उसके खिलाफ बिजौली थाने में लूट, डकैती और हथियार सप्लाई के कई मामले दर्ज हैं. तीन साल पहले फरारी काटने के लिए वह जयपुर आया था. इस दौरान रामनगरिया थाना पुलिस ने उसे लूट के एक मामले में गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस उसे ले गई थी.


रिहा होने के बाद राहुल फिर जयपुर लौट आया और यहां रहकर हथियार सप्लाई का काम कर रहा था. आश्चर्यजनक रूप से इतने गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद वह जयपुर पुलिस की नजर में नहीं आया.


पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
26 मार्च को महिला ने जवाहर सर्किल थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी की पहचान कर ली थी, लेकिन केस दर्ज करने में देरी की गई. इस लापरवाही के चलते जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अंगदराम मीणा और उस समय ड्यूटी पर रहे एएसआई महेश चंद को निलंबित कर दिया गया है. थानाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है. उन्हें केवल चार्जशीट देकर छोड़ दिया गया है. पूरी घटना में जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस का दावा
जयपुर पुलिस का कहना है कि अब आरोपी राहुल उर्फ राज की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस अधिकारी का दावा है कि जल्द ही इस आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


महिला सुरक्षा पर सवाल
यह घटना जयपुर में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को और मजबूत करती है. जब एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश खुलेआम घूम रहा था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, यह बड़ा सवाल है.स्थानीय नागरिक और महिला संगठन पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि थानाधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाए और छेड़छाड़ जैसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाए.पुलिस अब आरोपी राहुल की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न राज्यों में अलर्ट जारी कर चुकी है और तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई है.

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