/Hai Naman Unko: देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले वीरों को नमन, ज़ी राजस्थान के मंच पर सम्मानित हुईं वीरांगनाएं

Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘है नमन उनको’ के मंच पर 8 अक्टूबर गुरुवार को देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया. देश की सरहदों की रक्षा करते हुए मां भारती के वीर सपूत हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं. ऐसे वीर जवान अमर हो जाते हैं लेकिन उनके परिवारों का त्याग भी उतना ही बड़ा होता है. किसी मां ने अपनी कोख का लाल खोया, किसी बहन ने भाई और किसी पत्नी ने अपना सुहाग खोया. इसके बावजूद इन परिवारों में देश के लिए किए गए बलिदान पर गर्व की भावना कायम रही.

बता दें कि ज़ी राजस्थान हर साल शहीद वीरों की वीरांगनाओं के त्याग और साहस को नमन करता है. ‘है नमन उनको’ इसी सामाजिक सरोकार की महत्वपूर्ण पहल है. कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि रहे. SBI के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में गायक रविन्द्र उपाध्याय ने देशभक्ति गीत गाकर सबके दिलों में देश प्रेम जगा दिया.

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कार्यक्रम में जिन वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं-

वीरांगना सुमन देवी, शहीद लांस नायक जगदीश प्रसाद धींवा

वीरभूमि झुंझुनूं के ग्राम टोडपुरा में जन्मे लांस नायक जगदीश प्रसाद धींवा ने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. 14 जाट रेजिमेंट में तैनात जगदीश प्रसाद धींवा ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अग्रिम मोर्चे पर डटे हुए थे. 19 सितंबर 2003 को राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व निभाते हुए वे शहीद हो गए. उनकी शहादत की याद आज भी टोडपुरा में जीवंत है. उनके सम्मान में गांव के राजकीय विद्यालय का नाम 'शहीद जगदीश प्रसाद धींवा राजकीय विद्यालय' रखा गया है. वहीं, गांव में उनकी स्मृति में शहीद स्मारक भी स्थापित है.

वीरांगना शालू, शहीद अजय कुमार सिंह नरूका, सिपाही, राजपूत रेजिमेंट

19 अक्टूबर 1997 को झुंझुनूं की वीर धरा पर जन्मे अजय सिंह ने अच्छी नौकरी का अवसर छोड़कर परिवार की परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रसेवा का मार्ग चुना. वर्ष 2018 में वे राजपूत रेजिमेंट में शामिल हुए. उनके पिता कमल सिंह और दादाजी भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे. 15 जुलाई 2024 को डोडा के देसा के घने जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान सिपाही अजय कुमार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की. 26 वर्ष की आयु में अमर हुए वीर सपूत अजय कुमार सिंह को मरणोपरांत मेंशन-इन-डिस्पैच से सम्मानित किया गया.

वीरांगना बबीता देवी, शहीद नायक संतपाल

18 जाट रेजिमेंट के वीर योद्धा नायक संतपाल ने देशसेवा को अपना धर्म बनाया. वीरभूमि झुंझुनूं के ग्राम मिठवास से निकलकर उन्होंने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया. 28 सितंबर 2003 को ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू-कश्मीर के अग्रिम मोर्चे पर आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया. मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाते हुए नायक संतपाल वीरगति को प्राप्त हुए. लेकिन उनका साहस और बलिदान आज भी अमर है.

वीरांगना सरिता देवी, शहीद भंवर सिंह चौधरी

सीकर के फतेहपुर के बीबीपुर छोटा गांव में 26 जून 1979 को जन्मे भंवर सिंह ने 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्रसेवा को अपने जीवन का संकल्प बनाया. कर्तव्य की राह पर चलते हुए भंवर सिंह ने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. आज बीबीपुर छोटा में बना शहीद स्मारक और उनके नाम पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उनकी अमर गाथा की पहचान हैं.

वीरांगना कांता यादव, शहीद गनर सुनील कुमार

माइनस 25 डिग्री तापमान, करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई और चारों तरफ बर्फीली हवाएं. सीकर के नीमकाथाना के वीर सपूत भारतीय सेना की 316 Field Regiment में तैनात गनर सुनील कुमार 18 अक्टूबर 2014 को अरुणाचल प्रदेश के यांग्त्से सेक्टर में 'ऑपरेशन फाल्कन' के तहत पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे. इन मुश्किल हालात में भी वे देश की सीमा पर डटे रहे और सीमा की निगरानी करते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया.

वीरांगना सुशीला कंवर, शहीद बलवीर सिंह शेखावत

सीकर के लक्ष्मणगढ़ के ढहरका बास गांव में 3 जुलाई 1979 को जन्मे बलवीर सिंह शेखावत 30 अगस्त 2003 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए. सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे आतंकवादियों ने जवानों पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी. गोली लगने के बावजूद कांस्टेबल बलवीर सिंह ने हिम्मत नहीं छोड़ी. जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों को ढेर करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए. अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. उनकी वीरता और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा.

वीरांगना पार्वती कंवर, शहीद श्रवण सिंह शेखावत

सीकर के आंतरी गांव में 15 नवंबर 1975 को जन्मे श्रवण सिंह शेखावत 4 मई 1999 को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में शामिल थे. संदिग्ध इलाके की घेराबंदी के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई. साथियों के साथ मोर्चे पर डटे श्रवण सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए. उनकी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के सम्मान में 26 जनवरी 2000 को उन्हें मरणोपरांत सेवा मेडल से सम्मानित किया गया.

वीरांगना बलकेश बानो, शहीद मोहम्मद इकराम

सीकर जिले के फतेहपुर के रोलसाहबसर गांव के निवासी शहीद मोहम्मद इकराम वर्ष 1995 में सेना की 6 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे. 12 अप्रैल 2000 को ऑपरेशन रक्षक के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे शहीद हो गए. उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. उनके पिता इकबाल खां भी सेना में सेवा दे चुके हैं. साथ ही, उनके भाई सूबेदार मेजर मोहम्मद इकरार वर्तमान में सेना में कार्यरत हैं. रोलसाहबसर में शहीद मोहम्मद इकराम का स्मारक बना हुआ है.

वीरांगना विनोद कंवर, शहीद विष्णु सिंह शेखावत

सीकर के फतेहपुर के हिरणा गांव में जन्मे शहीद विष्णु सिंह शेखावत सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे. मई 2003 में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के टीसउ गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली. BSF की सैन्य टुकड़ी ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों के खिलाफ घेराबंदी करते हुए कार्रवाई की. इसी दौरान मातृभूमि की सेवा करते हुए विष्णु सिंह शेखावत शहीद हो गए. मरणोपरांत शहीद विष्णु सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया.

वीरांगना सजना देवी, शहीद सुरेश नटवाड़िया

सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के सिमारला कोटड़ी गांव में जन्मे शहीद सुरेश कुमार एसएससी साउथ यूनिट में सेवाएं दे रहे थे. 3 अप्रैल 2015 को लेह-लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में मिशन पूरा कर लौटते समय वे भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गए. इस हादसे में चार जवान बर्फ में दब गए. अप्रैल 2015 में शहीद सुरेश कुमार नटवाड़िया ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. करीब चार दिन बाद शहीद सुरेश कुमार की पार्थिव देह बरामद हुई.