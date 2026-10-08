/Hai Naman Unko: कारगिल से कश्मीर तक, देश की रक्षा में शहीद हुए वीरों की वीरांगनाओं को मिला सम्मान, जानिए कहानी

Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘है नमन उनको’ के मंच पर 8 अक्टूबर, गुरुवार को देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया. सरहदों की रक्षा करते हुए वीर जवान हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं. उनके बलिदान के साथ उनके परिवारों का त्याग भी उतना ही बड़ा है. किसी मां ने अपना बेटा, किसी बहन ने भाई और किसी पत्नी ने अपना सुहाग खोया, लेकिन इन परिवारों ने देश के लिए किए गए बलिदान पर गर्व बनाए रखा.

ज़ी राजस्थान हर साल शहीद वीरों की वीरांगनाओं के त्याग और साहस को नमन करता है. ‘है नमन उनको’ इसी सामाजिक सरोकार की महत्वपूर्ण पहल है. कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि रहे. SBI के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी भी मौजूद रहे. चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ. गायक रविन्द्र उपाध्याय ने देशभक्ति गीतों से माहौल को भावुक और देशभक्ति से भर दिया.

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कार्यक्रम में जिन वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं-

वीरांगना सुमन देवी, शहीद सूबेदार प्रभु सिंह जाट

श्रीमाधोपुर, सीकर के झाड़ली गांव के वीर सपूत सूबेदार प्रभु सिंह जाट भारतीय सेना की 14 जाट रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे थे. 6 अप्रैल 2022 की रात ड्यूटी के दौरान वे यूनिट के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे. इसी दौरान अचानक ऑक्सीजन की कमी होने से वे वीरगति को प्राप्त हुए. प्रभु सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहकर सैन्य सेवा को अपना धर्म माना. उनका जीवन देशभक्ति, कर्तव्य और साहस की मिसाल है. मातृभूमि की रक्षा में दिया गया उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा.

वीरांगना भगवंती देवी, शहीद सूबेदार शीशराम वर्मा

वीरभूमि झुंझुनूं के श्यामपुरा-चारणवास के रहने वाले शहीद सूबेदार शीशराम वर्मा भारतीय सेना की 75 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे. यह रेजिमेंट नियंत्रण रेखा (LoC) और पर्वतीय सीमाओं पर घुसपैठ के रास्तों तथा आतंकी ठिकानों पर सटीक गोलाबारी कर भारतीय चौकियों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है. सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने और घाटी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'ऑपरेशन रक्षक' के तहत 9 फरवरी 2010 को जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती मोर्चे पर राष्ट्र की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा का दायित्व निभाते हुए सूबेदार शीशराम वर्मा ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया तथा वीरगति को प्राप्त हुए.

वीरांगना सुकनी देवी, शहीद सूबेदार हरफूल सिंह कुलहरी

वीरभूमि झुंझुनूं के तिलोका का बास के रहने वाले शहीद सूबेदार हरफूल सिंह कुलहरी भारतीय सेना की 17 जाट रेजिमेंट में तैनात थे. मई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 17 जाट बटालियन को मश्कोह घाटी और द्रास सेक्टर में दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा सौंपा गया था. 30 मई 1999 की रात सूबेदार हरफूल सिंह 38 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए अत्यधिक दुर्गम, बर्फीले और पथरीले रास्ते से आगे बढ़े. भारी गोलीबारी के बीच हाथ पर गोली लगने के बावजूद शहीद सूबेदार पीछे नहीं हटे. उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए आगे बढ़कर ग्रेनेड से हमला किया और दुश्मन के दो बंकर ध्वस्त कर दिए. लेकिन भीषण गोलाबारी में सिर और सीने में गोली लगने से 30 मई 1999 को मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए.

वीरांगना चिड़िया देवी, शहीद हवलदार भगवान सहाय जाट

अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के निठारी गांव के रहने वाले हवलदार भगवान सहाय जाट भारतीय सेना की 9 जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे. ऑपरेशन पराक्रम के दौरान वे जम्मू-कश्मीर के पुंछ-राजौरी के नौसेरा सेक्टर में ड्यूटी पर थे. 24 सितंबर 2003 की सुबह करीब चार बजे सीजफायर के दौरान लैंडमाइन पर पैर पड़ने से हुए हादसे में वे वीरगति को प्राप्त हुए. मातृभूमि की रक्षा में दिया गया उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा.

वीरांगना मोहनवती, शहीद महावीर सिंह चौधरी

अलवर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के ग्राम मोलिया में जन्मे महावीर सिंह चौधरी भारतीय सेना की 21 जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे. 26 दिसंबर 2006 को ऑपरेशन रक्षक के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हुए. देश की रक्षा करते हुए शहीद महावीर सिंह चौधरी ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम की. मातृभूमि की रक्षा में दिया गया उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा.

वीरांगना राजेश्वरी, शहीद हवलदार कल्लू सिंह

अलवर जिले के नाहरपुर गांव में जन्मे शहीद हवलदार कल्लू सिंह भारतीय सेना की 19 जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे. ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य की मिसाल कायम की. मातृभूमि की रक्षा में दिया गया उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा.

वीरांगना निशा लाल, शहीद कैप्टन प्रमोद लाल यादव

जनवरी 2002 में कैप्टन प्रमोद लाल यादव जम्मू-कश्मीर के लेह सेक्टर में सेना के एक महत्वपूर्ण दल का हिस्सा थे. ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्हें दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को हवाई सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इस मिशन के दौरान उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुखद घटना में कैप्टन प्रमोद लाल यादव 26 जनवरी 2002 को देश सेवा करते हुए शहीद हो गए.

वीरांगना मंजू, शहीद हवलदार सांवरमल भामू

जयपुर के तिबारिया गांव के रहने वाले हवलदार सांवरमल भामू भारतीय सेना की 20 जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे. 12 अप्रैल 2017 को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की तलाश में सेना की कमांडो फोर्स ऑपरेशन पर निकली थी. तलाशी अभियान के दौरान जवानों का सामना आतंकियों से हो गया. अचानक हुई गोलीबारी में आतंकियों से मोर्चा लेते हुए हवलदार सांवरमल भामू गंभीर रूप से घायल हो गए. 12 अप्रैल 2017 को उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

वीरांगना रूपा देवी, शहीद ग्रेनेडियर सरदार सिंह

1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध का वह दौर था, जब देश की सीमाओं पर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया. इन्हीं वीर जवानों में राजस्थान के ग्रेनेडियर सरदार सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. आज 55 साल बाद भी उनकी शहादत की कहानी देश के लिए गर्व और परिवार के लिए भावुक स्मृति है. सरदार सिंह ने देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया. उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा.

वीरांगना विष्णु कंवर, शहीद किशन सिंह

21 सितंबर 2002 को CRPF की 9वीं बटालियन की एक टुकड़ी अनंतनाग जिले के कुलगाम थाना क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थी. जब यह पार्टी मीरहामा गांव के नजदीक पहुंची तो आतंकवादियों ने दूर से पार्टी को निशाना बनाकर रिमोट से एक आईईडी ब्लास्ट किया. इस आईईडी विस्फोट में इंस्पेक्टर किशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. मगर घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा करने के लिए टुकड़ी का नेतृत्व किया. बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर घावों की वजह से वे वीरगति को प्राप्त हुए.

वीरांगना मनोज देवी, शहीद सिपाही हवा सिंह रोजाडिया

सिपाही हवा सिंह रोजाडिया का जन्म 17 फरवरी 1978 को झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम बास माना में हुआ था. 28 अक्टूबर 1995 को वे भारतीय सेना में भर्ती होकर जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में तैनात हुए. कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में प्वाइंट 4875 पर दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई में उन्होंने अदम्य साहस दिखाया. दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद उन्होंने साथियों के साथ मिलकर चार बंकरों को नष्ट किया. इसी वीरतापूर्ण कार्रवाई में वे गंभीर रूप से घायल हुए और 7 जुलाई 1999 को 21 वर्ष की आयु में राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए.