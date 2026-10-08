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Hai Naman Unko: ‘शहीद होने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, परिवार पर आजीवन पड़ता है उसका भार’- बोले मंत्री राठौड़

Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल ने आज गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को सामाजिक सरोकार निभाते हुए जयपुर में विशेष कार्यक्रम 'है नमन उनको' आयोजित किया, जिसमें देश के लिए कुर्बान हुए वीरों की वीरांगनाओं सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शिरकत की. वहीं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी ने हिस्सा लिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Oct 08, 2026, 02:51 PM IST | Updated:Oct 08, 2026, 02:51 PM IST
Hai Naman Unko: ‘शहीद होने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, परिवार पर आजीवन पड़ता है उसका भार’- बोले मंत्री राठौड़
Image Credit: सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़.

Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘है नमन उनको’ के मंच पर आज देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया. देश की सरहदों की निगरानी करने वाले मां भारती के ये लाल राष्ट्र की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं. ऐसे वीर सपूत अमर हो जाते हैं, लेकिन उनके बलिदान के पीछे खड़े परिवारों का त्याग भी उतना ही बड़ा है. किसी मां ने अपनी कोख का लाल खोया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया और किसी पत्नी ने अपने सुहाग की कुर्बानी दी, लेकिन इन परिवारों के चेहरे पर देश के लिए किए गए इस बलिदान को लेकर गर्व की भावना आज भी कायम है.

ज़ी राजस्थान हर साल देश के लिए कुर्बान हुए वीरों की वीरांगनाओं के त्याग और साहस को नमन करता है और उनके सम्मान को समाज के सामने लाने का प्रयास करता है. ‘है नमन उनको’ इसी सामाजिक सरोकार की एक महत्वपूर्ण पहल है. कार्यक्रम में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि रहे, वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी भी मौजूद रहे. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ.

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चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने 'है नमन उनको' कार्यक्रम के सभी मेहमानों का हृदय से धन्यवाद और स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार निभाने में ज़ी राजस्थान सदैव आगे रहा है. देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों और उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित करना हमारे लिए गौरव की बात है.

क्या बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़
'है नमन उनको' कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी वीरांगनाओं को मेरा सादर नमस्कार. मौजूद जांबाज सिपाहियों को नमन. ज़ी राजस्थान हर साल वीरांगनाओं को सम्मानित करता है. यह बेहद सराहनीय पहल है.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप किन मुश्किलों में ड्यूटी करते हैं. मेरा सैनिक कल्याण विभाग लगातार सैनिकों और वीर शहीदों के हितों के लिए प्रयासरत रहता है. आज इन वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारे लिए स्वयं गौरव की बात है. शहीदों के परिवार के सारे सुख-दुख हमारे सुख-दुख हैं. आमतौर पर जब कोई शहीद होता है तो लोगों को लगता है कि उनके परिवार का केवल एक व्यक्ति गया है पर सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी परिवार से जाता है तो उसका भार परिवार पर आजीवन पड़ता है. मैं इन वीरांगनाओं को सलाम करता हूं जो इस कठिन डगर पर डगमगाती नहीं हैं. केंद्र से लेकर राज्य सरकारें शहीदों के बच्चों की नौकरी के लिए रिजर्वेशन रखे है. जिस भी गांव में सैनिक रहते हैं, उन्हें किसी जाति में नहीं बांटा जा सकता है. सैनिक पूरे राष्ट्र के होते हैं. हमें सदैव उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए.

क्या बोले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी ने 'है नमन उनको' कार्यक्रम में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सबसे पहले सबको सादर नमस्कार. सभी वीरांगनाओं को प्रणाम. मैं SBI की तरफ से इसे कर्तव्य मानता हूं. हम देश के सबसे बड़े बैंक हैं. मेरा आपसे खास आग्रह है कि हमने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जो भी अवेयरनेस कदम उठाएं हैं, उनसे खुद को अलर्ट रखें. आपको कई भी बैंक रिलेटेड इश्यू हो, बैंक से जरूर शेयर करें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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