Hai Naman Unko: ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘है नमन उनको’ के मंच पर आज देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया. देश की सरहदों की निगरानी करने वाले मां भारती के ये लाल राष्ट्र की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं. ऐसे वीर सपूत अमर हो जाते हैं, लेकिन उनके बलिदान के पीछे खड़े परिवारों का त्याग भी उतना ही बड़ा है. किसी मां ने अपनी कोख का लाल खोया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया और किसी पत्नी ने अपने सुहाग की कुर्बानी दी, लेकिन इन परिवारों के चेहरे पर देश के लिए किए गए इस बलिदान को लेकर गर्व की भावना आज भी कायम है.

ज़ी राजस्थान हर साल देश के लिए कुर्बान हुए वीरों की वीरांगनाओं के त्याग और साहस को नमन करता है और उनके सम्मान को समाज के सामने लाने का प्रयास करता है. ‘है नमन उनको’ इसी सामाजिक सरोकार की एक महत्वपूर्ण पहल है. कार्यक्रम में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि रहे, वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी भी मौजूद रहे. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ.

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चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने 'है नमन उनको' कार्यक्रम के सभी मेहमानों का हृदय से धन्यवाद और स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार निभाने में ज़ी राजस्थान सदैव आगे रहा है. देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों और उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित करना हमारे लिए गौरव की बात है.

#hainamanunko : है नमन उनको A Tribute To Real Heroes ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि सामाजिक सरोकार निभाने में ज़ी राजस्थान सदैव आगे रहा है। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों और उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित करना हमारे लिए गौरव की बात है @drmanish_zee #HaiNamanUnko #HaiNamanUnkoWithZee #zeerajasthanlive #zeerajasthanevent — ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) October 8, 2026

क्या बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़

'है नमन उनको' कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी वीरांगनाओं को मेरा सादर नमस्कार. मौजूद जांबाज सिपाहियों को नमन. ज़ी राजस्थान हर साल वीरांगनाओं को सम्मानित करता है. यह बेहद सराहनीय पहल है.

#HaiNamanUnko: ज़ी राजस्थान का 'है नमन उनको' कार्यक्रम, में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन का संबोधन कहा- शहीद परिवारों ने जो कुछ हमारे देश के लिए किया है,उसका जितना स्मरण किया जाए कम है @Ra_THORe @crpfindia @adgpi @NorthernComd_IA @drmanish_zee #HaiNamanUnko #HaiNamanUnkoWithZee #RajasthanWithZee #ZeeRajasthan — ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) October 8, 2026

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप किन मुश्किलों में ड्यूटी करते हैं. मेरा सैनिक कल्याण विभाग लगातार सैनिकों और वीर शहीदों के हितों के लिए प्रयासरत रहता है. आज इन वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारे लिए स्वयं गौरव की बात है. शहीदों के परिवार के सारे सुख-दुख हमारे सुख-दुख हैं. आमतौर पर जब कोई शहीद होता है तो लोगों को लगता है कि उनके परिवार का केवल एक व्यक्ति गया है पर सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी परिवार से जाता है तो उसका भार परिवार पर आजीवन पड़ता है. मैं इन वीरांगनाओं को सलाम करता हूं जो इस कठिन डगर पर डगमगाती नहीं हैं. केंद्र से लेकर राज्य सरकारें शहीदों के बच्चों की नौकरी के लिए रिजर्वेशन रखे है. जिस भी गांव में सैनिक रहते हैं, उन्हें किसी जाति में नहीं बांटा जा सकता है. सैनिक पूरे राष्ट्र के होते हैं. हमें सदैव उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए.

क्या बोले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर ओंकार नाथ चौधरी