Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /हज-2027 को लेकर बड़ा अपडेट! राजस्थान के 5817 आवेदकों का 30 जुलाई को होगा ऑनलाइन कुर्रा

हज-2027 को लेकर बड़ा अपडेट! राजस्थान के 5817 आवेदकों का 30 जुलाई को होगा ऑनलाइन कुर्रा

Jaipur News: हज-2027 के लिए राजस्थान के 5817 आवेदकों का ऑनलाइन कुर्रा 30 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा. चयनित हज यात्रियों को 10 अगस्त तक प्रति यात्री 1,52,300 रुपये हज राशि जमा करनी होगी. कवर नंबर में गलती सुधारने की अंतिम तारीख 29 जुलाई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 28, 2026, 06:50 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 06:50 AM IST
हज-2027 को लेकर बड़ा अपडेट! राजस्थान के 5817 आवेदकों का 30 जुलाई को होगा ऑनलाइन कुर्रा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: हज-2027 की तैयारियों के बीच राजस्थान से आवेदन करने वाले हज यात्रियों के लिए अहम तारीख सामने आ गई है. राज्य के कुल 5817 हज आवेदकों का कुर्रा 30 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑनलाइन किया जाएगा. इसी ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से हज यात्रा के लिए यात्रियों का चयन होगा.

24 जुलाई तक मिले 5817 आवेदन

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान स्टेट हज कमेटी के प्रशासक असलम शेख खान ने बताया कि हज यात्रा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 जुलाई थी. इस तारीख तक राज्य से कुल 5817 आवेदन पत्र पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए हैं.

आवेदनों में 65 वर्ष उम्र के 789 आवेदक, बिना मेहरम 45 वर्ष की 25 महिलाएं, जनरल कैटेगरी के 5003 आवेदक और शॉर्ट हज के लिए 149 आवेदन शामिल हैं.

सभी आवेदकों को जारी किए गए कवर नंबर

राज्य के सभी आवेदकों को कवर नंबर जारी कर दिए गए हैं. कवर नंबर की जानकारी आवेदकों को मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी जा रही है. इसके साथ ही आवेदन पत्र में दिए गए पते पर डाक के जरिए भी इसकी सूचना भेजी जा रही है.

आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर जाकर कवर इनक्वायरी में पासपोर्ट नंबर डालकर अपने हज-2027 कवर नंबर की प्रति प्राप्त कर सकते हैं.

कवर नंबर में गलती है तो 29 जुलाई तक सुधार

यदि किसी आवेदक के कवर नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह 29 जुलाई तक कार्यालय समय में सुधार करा सकता है. इसके लिए राजस्थान स्टेट हज कमेटी के फोन नंबर 0141-2634786 या मोबाइल नंबर 8005678080 पर संपर्क किया जा सकता है.

30 जुलाई को ऑनलाइन होगा कुर्रा

हज-2027 के लिए यात्रियों का चयन 30 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से किया जाएगा. इसलिए आवेदकों के लिए कवर नंबर और आवेदन से जुड़ी जानकारी सही होना जरूरी है.

चयन के बाद 1.52 लाख रुपये जमा कराने होंगे

ऑनलाइन कुर्रा में चयनित होने वाले हज यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये प्रति हजयात्री हज राशि जमा करानी होगी. ऐसे में चयनित यात्रियों को निर्धारित तारीख तक राशि जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Jaipur News : हज यात्रा के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, मोबाइल एप HAJ SUVIDHA आसान तरीका

Haj Yatra 2025: हज यात्रा से वतन वापसी! जयपुर पहुंचे 164 हाजी, परिजनों में खुशी की लहर

Haj Yatra 2025: जयपुर एयरपोर्ट से 164 हजयात्रियों के भरी उड़ान, कल आखिरी फ्लाइट जाएगी मदीना

ट्रेंडिंग न्यूज़

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

EWS आरक्षण पर बड़ा आंदोलन का संकेत! धर्मेंद्र राठौड़ बोले- अब पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

चौरण्डापुरा हत्याकांड में बड़ा एक्शन! राजपुर के जंगलों से 6 इनामी आरोपी गिरफ्तार

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

बहू को घर में अकेला पाकर ससुर करता था गंदा काम, रोते हुए बोली- सास नहीं है मेरी

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

जयपुर एयरपोर्ट से अक्टूबर से शुरू होंगी नई फ्लाइट्स, मुंबई-बेंगलुरु जाना होगा आसान

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें मिर्ची भजिया, मानसून बन जाएगा यादगार!

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हज-2027 को लेकर बड़ा अपडेट! राजस्थान के 5817 आवेदकों का 30 जुलाई को होगा ऑनलाइन कुर्रा
Jaipur News
2
rajasthan crime
3
Rajasthan Weather Update
4
Rajasthan News
5
Rajasthan News