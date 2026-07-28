/हज-2027 को लेकर बड़ा अपडेट! राजस्थान के 5817 आवेदकों का 30 जुलाई को होगा ऑनलाइन कुर्रा

Jaipur News: हज-2027 की तैयारियों के बीच राजस्थान से आवेदन करने वाले हज यात्रियों के लिए अहम तारीख सामने आ गई है. राज्य के कुल 5817 हज आवेदकों का कुर्रा 30 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑनलाइन किया जाएगा. इसी ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से हज यात्रा के लिए यात्रियों का चयन होगा.

24 जुलाई तक मिले 5817 आवेदन

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राजस्थान स्टेट हज कमेटी के प्रशासक असलम शेख खान ने बताया कि हज यात्रा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 जुलाई थी. इस तारीख तक राज्य से कुल 5817 आवेदन पत्र पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए हैं.

आवेदनों में 65 वर्ष उम्र के 789 आवेदक, बिना मेहरम 45 वर्ष की 25 महिलाएं, जनरल कैटेगरी के 5003 आवेदक और शॉर्ट हज के लिए 149 आवेदन शामिल हैं.

सभी आवेदकों को जारी किए गए कवर नंबर

राज्य के सभी आवेदकों को कवर नंबर जारी कर दिए गए हैं. कवर नंबर की जानकारी आवेदकों को मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी जा रही है. इसके साथ ही आवेदन पत्र में दिए गए पते पर डाक के जरिए भी इसकी सूचना भेजी जा रही है.

आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर जाकर कवर इनक्वायरी में पासपोर्ट नंबर डालकर अपने हज-2027 कवर नंबर की प्रति प्राप्त कर सकते हैं.

कवर नंबर में गलती है तो 29 जुलाई तक सुधार

यदि किसी आवेदक के कवर नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह 29 जुलाई तक कार्यालय समय में सुधार करा सकता है. इसके लिए राजस्थान स्टेट हज कमेटी के फोन नंबर 0141-2634786 या मोबाइल नंबर 8005678080 पर संपर्क किया जा सकता है.

30 जुलाई को ऑनलाइन होगा कुर्रा

हज-2027 के लिए यात्रियों का चयन 30 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से किया जाएगा. इसलिए आवेदकों के लिए कवर नंबर और आवेदन से जुड़ी जानकारी सही होना जरूरी है.

चयन के बाद 1.52 लाख रुपये जमा कराने होंगे

ऑनलाइन कुर्रा में चयनित होने वाले हज यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये प्रति हजयात्री हज राशि जमा करानी होगी. ऐसे में चयनित यात्रियों को निर्धारित तारीख तक राशि जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.