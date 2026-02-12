Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

फ्लाइट लेट होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल, इंडिगो पर लगाया मनमानी का आरोप, कहा- ये मनमानी बंद हो

Jaipur News: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की दिल्ली से जयपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E-170 तय समय शाम 4 बजे रवाना नहीं हो सकी और करीब दो घंटे की देरी से शाम 6 बजे उड़ी. बेनीवाल ने इसे इंडिगो की मनमानी बताते हुए सोशल मीडिया ‘X’ पर नाराजगी जताई और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र के दौरान ऐसी देरी गंभीर है और पहले भी इंडिगो पर मनमानी के आरोप लग चुके हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published: Feb 12, 2026, 09:16 AM IST | Updated: Feb 12, 2026, 09:24 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम बना पहेली, 6°C की ठिठुरन से परेशान लोग तो कहीं 31°C की गर्मी से बढ़ी तपन, जानें आज के सबसे गर्म शहर
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मौसम बना पहेली, 6°C की ठिठुरन से परेशान लोग तो कहीं 31°C की गर्मी से बढ़ी तपन, जानें आज के सबसे गर्म शहर

Gold-silver Price: राजस्थान में सोना हुआ बेकाबू! चांदी पर लगी लगाम, खरीदने से पहले पढ़ लें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजे रेट्स
8 Photos
Jaipur gold silver rate today

Gold-silver Price: राजस्थान में सोना हुआ बेकाबू! चांदी पर लगी लगाम, खरीदने से पहले पढ़ लें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजे रेट्स

राजस्थान में मौसम का अजीब खेल! कहीं घना कोहरा, तो कहीं बढ़ता पारा; जानें आज के सबसे ठंडा शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में मौसम का अजीब खेल! कहीं घना कोहरा, तो कहीं बढ़ता पारा; जानें आज के सबसे ठंडा शहर

Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल

फ्लाइट लेट होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल, इंडिगो पर लगाया मनमानी का आरोप, कहा- ये मनमानी बंद हो

Hanuman Beniwal Indigo Flight: दिल्ली से जयपुर आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट के देरी से रवाना होने का मामला अब सियासी रंग ले चुका है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इंडिगो एयरलाइंस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार सांसद हनुमान बेनीवाल को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-170 से दिल्ली से जयपुर आना था. यह फ्लाइट अपने तय समय शाम 4 बजे रवाना नहीं हो सकी. यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. बाद में यह फ्लाइट करीब शाम 6 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुई. फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा.

हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने इसे इंडिगो की मनमानी करार दिया. बेनीवाल ने लिखा कि इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में समय की पाबंदी बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंडिगो का पायलट समय पर नहीं पहुंचा, जिससे उड़ान निर्धारित समय पर रवाना नहीं हो सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या कहना है हनुमान बेनीवाल का
उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है. बेनीवाल का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब यात्रियों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ी हो. उन्होंने याद दिलाया कि दिसंबर महीने में भी इंडिगो की कार्यप्रणाली को लेकर यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली थी और कई लोग देरी तथा अव्यवस्था से त्रस्त हुए थे.

घटनाओं की समीक्षा कर सख्त कदम उठाए जाने की अपील
सांसद ने कहा कि एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों की सुविधा और समय की अहमियत को समझना चाहिए, खासकर तब जब जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यात्रा करनी होती है. उन्होंने मंत्रालय से आग्रह किया कि इस तरह की घटनाओं की समीक्षा कर सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में यात्रियों को अनावश्यक असुविधा न झेलनी पड़े.

इंडिगो का नहीं आया रिस्पॉन्स
फिलहाल इस मामले को लेकर इंडिगो की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं, यात्रियों के बीच भी फ्लाइट देरी को लेकर असंतोष देखा गया. अब निगाहें इस बात पर हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और क्या किसी तरह की कार्रवाई की जाती है या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news