फ्लाइट लेट होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल, इंडिगो पर लगाया मनमानी का आरोप, कहा- ये मनमानी बंद हो

Hanuman Beniwal Indigo Flight: दिल्ली से जयपुर आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट के देरी से रवाना होने का मामला अब सियासी रंग ले चुका है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इंडिगो एयरलाइंस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार सांसद हनुमान बेनीवाल को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-170 से दिल्ली से जयपुर आना था. यह फ्लाइट अपने तय समय शाम 4 बजे रवाना नहीं हो सकी. यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. बाद में यह फ्लाइट करीब शाम 6 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुई. फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा.

हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने इसे इंडिगो की मनमानी करार दिया. बेनीवाल ने लिखा कि इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में समय की पाबंदी बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंडिगो का पायलट समय पर नहीं पहुंचा, जिससे उड़ान निर्धारित समय पर रवाना नहीं हो सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या कहना है हनुमान बेनीवाल का

उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है. बेनीवाल का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब यात्रियों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ी हो. उन्होंने याद दिलाया कि दिसंबर महीने में भी इंडिगो की कार्यप्रणाली को लेकर यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली थी और कई लोग देरी तथा अव्यवस्था से त्रस्त हुए थे.

घटनाओं की समीक्षा कर सख्त कदम उठाए जाने की अपील

सांसद ने कहा कि एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों की सुविधा और समय की अहमियत को समझना चाहिए, खासकर तब जब जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यात्रा करनी होती है. उन्होंने मंत्रालय से आग्रह किया कि इस तरह की घटनाओं की समीक्षा कर सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में यात्रियों को अनावश्यक असुविधा न झेलनी पड़े.

इंडिगो का नहीं आया रिस्पॉन्स

फिलहाल इस मामले को लेकर इंडिगो की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं, यात्रियों के बीच भी फ्लाइट देरी को लेकर असंतोष देखा गया. अब निगाहें इस बात पर हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और क्या किसी तरह की कार्रवाई की जाती है या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-