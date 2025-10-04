Jaipur Crime News: जयपुर के एक प्रमुख अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मरीज की गले की नस कटने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसे लेकर हंगामा मच गया है. यह घटना टोंक के मालपुरा निवासी खेमराज चौधरी के साथ हुई, जहां सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की गलती से उनकी नस कट गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने स्थिति छिपाई और उन्हें गुमराह किया, जिसके परिणामस्वरूप खेमराज की तड़प-तड़पकर मौत हो गई. इस बेबस मृत्यु पर नागौर सांसद हनुमान बेनिवाल और छात्र नेता निर्मल चौधरी ने ट्वीट कर गहरी नाराजगी जताई है.
Hanuman Beniwal News: राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के HCG अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक ट्वीट साझा किया है. टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के निवासी खेमराज चौधरी (उम्र अज्ञात) की अस्पताल में चिकित्सकों की कथित लापरवाही से दर्दनाक मौत पर बेनीवाल ने शोक जताते हुए सरकार से तत्काल न्याय की मांग की है. परिजनों के अनुसार, डॉक्टरों की गलती से खेमराज के गले की नस कट गई, फिर भी अस्पताल प्रशासन ने उन्हें गुमराह किया और समय पर उचित इलाज न मिलने से उनकी जान चली गई. यह घटना न केवल परिवार के लिए दुखद है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रही है.
खेमराज चौधरी, जो मालपुरा के एक सामान्य ग्रामीण थे, को कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य समस्या के कारण HCG अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का दावा है कि सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने लापरवाही बरती, जिससे गंभीर चोट लगी. बावजूद इसके, अस्पताल ने स्थिति को छिपाने की कोशिश की और परिवार को सही जानकारी नहीं दी.
बेनीवाल ने ट्वीटर कर लिखा
हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट में लिखा, "जयपुर स्थित HCG अस्पताल में मालपुरा (टोंक) क्षेत्र के निवासी श्री खेमराज चौधरी की चिकित्सकों की लापरवाही के कारण हुई दर्दनाक मृत्यु अत्यंत दुःखद है. मृतक के परिजनों के अनुसार डॉक्टर की लापरवाही से खेमराज के गले की नस कट गई, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को गुमराह करके रखा और अस्पताल की लापरवाही ने एक व्यक्ति को जिंदगी खत्म कर दी. दिवंगत के परिजन और ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि तत्काल उच्च अधिकारियों को भेजकर आंदोलित परिजनों से वार्ता करवाएं और न्यायोचित कार्यवाही करवाएं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं.
परिजनों का धरना और मांगें
मौत की खबर फैलते ही मालपुरा के ग्रामीण और खेमराज के परिजनों ने HCG अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया. वे डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर, मुआवजा और दोषी चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. धरने में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों पर सवाल उठा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि HCG जैसे निजी अस्पतालों में लापरवाही आम हो गई है, और सरकार को सख्त नियम लागू करने चाहिए. बेनीवाल ने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि उच्च अधिकारी भेजकर वार्ता कराएं और न्याय सुनिश्चित करें. RLP ने परिवार के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वे इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे.
स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया
HCG अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, वे जांच के लिए तैयार हैं. जयपुर के मेडिकल विभाग ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और एक प्रारंभिक जांच समिति गठित करने की बात कही है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से निजी अस्पतालों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है. मालपुरा के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और तेज होगा. बेनीवाल के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है, जहां कई लोग स्वास्थ्य सुधार की मांग कर रहे हैं. RLP ने परिवार को हर संभव सहयोग का वादा किया है.
छात्र नेता निर्मल चौधरी ने किया ट्वीट
छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल चौधरी ने एक ट्वीट के माध्यम से अस्पताल पर क्रूर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. ट्वीट में चौधरी ने घटना को "हृदयविदारक" बताते हुए लिखा, "जयपुर के HCG कैंसर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही ने मालपुरा, टोंक निवासी श्री खेमराज चौधरी जी की जिंदगी छीन ली. उन्हें गले की पाइप बदलवाने के लिए भर्ती किया गया—जहाँ डॉक्टरों की एक घातक गलती ने उनकी नस काट दी. जब परिजन लौटे तो पूरा वार्ड खून से सराबोर था. सवाल उठाए तो उन्हें वार्ड से धकेलकर बाहर निकाल दिया गया—यह कैसा अमानवीय व्यवहार है? फिर पट्टी बाँधकर, बेहोश कर वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और लगातार झूठ बोला गया. लेकिन सच ज्यादा देर छिपा नहीं—खून बहता रहा, शरीर पीला पड़ गया, शरीर फूलता गया और आख़िरकार खेमराज जी ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया.
निर्मल चौधरी का आक्रोश और मांगें
छात्र नेता निर्मल चौधरी, जो सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं, ने ट्वीट में अस्पतालों पर तीखा प्रहार किया: "सोचिए! एक परिवार ने कैंसर का महँगा इलाज करवाया, पैसे खर्च किए, भरोसा किया, और उसी भरोसे को रौंदते हुए अस्पताल की क्रूर लापरवाही ने उनका सहारा छीन लिया. क्या अस्पताल अब इलाज की जगह कत्लगाह बन चुके हैं? क्या इंसान की जान अब महज़ कमाई का धंधा रह गई है? आखिर कब तक परिवार यूँ ही अपने अपनों को लापरवाह डॉक्टरों की भेंट चढ़ाते रहेंगे?" उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से अपील की है कि तत्काल दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं और उचित मुआवजा दें. चौधरी ने कहा कि ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही हैं, जहां मरीजों की जान पैसे के लेन-देन का शिकार हो रही है.
