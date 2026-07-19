/बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी

RLP MP Hanuman Beniwal: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को वापस लौटाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो हार्ट और न्यूरो जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. बेनीवाल का कहना है कि इससे न केवल उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि बीमार पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है.



बीमार सिपाहियों का किया जिक्र

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पत्र में बेनीवाल ने लिखा कि उनकी सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल सुनील बिश्नोई न्यूरो संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं और 11 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाना पड़ा. वहीं कांस्टेबल बलवीर गुर्जर की 15 जुलाई को तबीयत खराब होने पर पहले नागौर और बाद में एम्स जोधपुर में इलाज कराया गया. इसके बाद उनकी जगह भेजे गए कांस्टेबल सीताराम भी स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह फिट नहीं हैं.



हथियारबंद सुरक्षा हटाने पर भी जताई नाराजगी

हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पहले उन्हें सुरक्षा संबंधी इनपुट के आधार पर हथियारबंद सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन बाद में बिना स्पष्ट कारण बताए हथियारबंद पुलिसकर्मियों को हटा लिया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि पहले किस तरह की धमकी के आधार पर सुरक्षा दी गई थी और अब उस खतरे का आकलन क्या है.



'मुझे बदनाम करने की कोशिश हो सकती है'

बेनीवाल ने आशंका जताई कि यदि किसी गंभीर स्थिति के दौरान बीमार सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर रहते हुए अस्वस्थ हो जाएं या कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो इसका ठीकरा उन पर फोड़ा जा सकता है. उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए सरकार से पूरी तरह स्वस्थ और सक्षम हथियारबंद पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है.



सरकार से उचित सुरक्षा व्यवस्था की मांग

आरएलपी सांसद ने अपने पत्र के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए और चिकित्सकीय रूप से फिट पुलिसकर्मियों को ही सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाए. फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है, जबकि सरकार या पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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