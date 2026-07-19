Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी

बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी

Hanuman Beniwal: आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा में तैनात बीमार पुलिसकर्मियों को वापस लौटा दिया. 

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 19, 2026, 09:22 AM|Updated: Jul 19, 2026, 09:22 AM
बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी
Image Credit: Hanuman BeniwalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

RLP MP Hanuman Beniwal: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को वापस लौटाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो हार्ट और न्यूरो जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. बेनीवाल का कहना है कि इससे न केवल उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि बीमार पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है.


बीमार सिपाहियों का किया जिक्र

Add Zee News as a Preferred Source

पत्र में बेनीवाल ने लिखा कि उनकी सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल सुनील बिश्नोई न्यूरो संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं और 11 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाना पड़ा. वहीं कांस्टेबल बलवीर गुर्जर की 15 जुलाई को तबीयत खराब होने पर पहले नागौर और बाद में एम्स जोधपुर में इलाज कराया गया. इसके बाद उनकी जगह भेजे गए कांस्टेबल सीताराम भी स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह फिट नहीं हैं.


हथियारबंद सुरक्षा हटाने पर भी जताई नाराजगी

हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पहले उन्हें सुरक्षा संबंधी इनपुट के आधार पर हथियारबंद सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन बाद में बिना स्पष्ट कारण बताए हथियारबंद पुलिसकर्मियों को हटा लिया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि पहले किस तरह की धमकी के आधार पर सुरक्षा दी गई थी और अब उस खतरे का आकलन क्या है.


'मुझे बदनाम करने की कोशिश हो सकती है'

बेनीवाल ने आशंका जताई कि यदि किसी गंभीर स्थिति के दौरान बीमार सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर रहते हुए अस्वस्थ हो जाएं या कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो इसका ठीकरा उन पर फोड़ा जा सकता है. उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए सरकार से पूरी तरह स्वस्थ और सक्षम हथियारबंद पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है.


सरकार से उचित सुरक्षा व्यवस्था की मांग

आरएलपी सांसद ने अपने पत्र के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए और चिकित्सकीय रूप से फिट पुलिसकर्मियों को ही सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाए. फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है, जबकि सरकार या पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

आपके आने के बाद कामों का सत्यानाश हो गया... सिर्फ कमीशन लेकर फार्महाउस बनवाने में व्यस्त हो” – MP हनुमान बेनीवाल का अधिकारी पर तीखा हमला

Hanuman Beniwal : लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर इशारा कर बोले हनुमान बेनीवाल, कहा- "एक दिन के लिए वहां बैठा दो, पावर समझा दूंगा..."

नागौर में टूटा जयपुर कूच! हनुमान बेनीवाल-प्रशासन वार्ता सफल, किसानों की मांगों पर बनी सहमति

Hanuman Beniwal: अपनी औकात में रहो... जब थानेदार को हनुमान बेनीवाल ने भरे मंच पर लगाई लताड़, कहा शर्म नहीं आती क्या?

Hanuman Beniwal: जेल से पायलट ने राजे को किया फोन... भजन संध्या में बेनीवाल ने सुनाया किस्सा!

ट्रेंडिंग न्यूज़

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

चांदीपुर वायरस के ये 4 लक्षण बच्चों के लिए हैं बेहद खतरनाक, डूंगरपुर की घटना के बाद तुरंत नोट कर लें एक्सपर्ट्स की ये सलाह

नागौर दौरे पर तिलानेश गांव पहुंचे CM भजनलाल, किसानों संग खेत में किया काम, बच्चों को बांटी चॉकलेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से इंसान बूढ़ा होने लगता है?

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गिरे सोना-चांदी के रेट, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का लेटेस्ट अपडेट

Trending Quiz : किस विटामिन की से बात-बात में गुस्सा आने लगता है?

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

TAGS:
Hanuman Beniwal

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी
Hanuman Beniwal
2
road accident
3
Rajasthan news
4
Jaipur news
5
Rajasthan Gold Silver Price Today