Hanuman Beniwal: किरोड़ी के बाद बेनीवाल के निशाने पर पायलट- हनुमान ने कहा राजस्थान में सचिन का भविष्य नहीं

Hanuman Beniwal vs Sachin Pilot: राजस्थान के नागौर सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.

बेनीवाल ने दावा किया कि सचिन पायलट का राजस्थान की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना है. तंज कसते हुए बेनीवाल ने पायलट को 'एयर कंडीशनर' और 'विदेश घूमने वाला नेता' करार दिया, जिससे साफ है कि वे पायलट की कार्यशैली और जनता से दूरी पर सवाल उठा रहे हैं.



बेनीवाल का यह बयान उस समय आया है, जब राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हैं. बेनीवाल ने यह भी संकेत दिया कि पायलट की छवि अब केवल सत्ता की चाहत तक सीमित हो गई है, जो जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को प्रभावित कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस बयान से जहां बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इसे कांग्रेस की कमजोरी के रूप में भुनाने की कोशिश कर सकते हैं, वहीं कांग्रेस खेमे में भी खामोशी छाई हुई है. बेनीवाल के इस तीखे हमले ने राजस्थान की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर एक बार फिर तीखा सियासी हमला बोला है. एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बेनीवाल ने दावा किया कि सचिन पायलट का राजस्थान की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना है.



बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि पायलट ने उन्हें कई बार फोन कर चाय पीने का न्योता दिया, लेकिन तीन दिन बाद भी वह कभी नहीं आए. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पायलट ने उनसे कहा था कि वह एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. बेनीवाल ने इस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई भी सपने देख सकता है.

यह पहला मौका नहीं है जब बेनीवाल ने पायलट पर निशाना साधा हो; इससे पहले भी वह कई बार पायलट की कार्यशैली और नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं. इस बयान ने राजस्थान की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, खासकर तब जब कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और नेतृत्व का मुद्दा पहले से चर्चा में है. बेनीवाल का यह बयान कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-