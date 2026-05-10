/रीको के खिलाफ हनुमान ने मोर्चा खोला, 25 दिन से अग्नितप कर रहे साधु-संतों के समर्थन में आज भैराणा धाम पहुंचेंगे बेनीवाल

Hanuman Beniwal: भैराणा धाम को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भैराणा धाम और आसपास के पर्यावरण को नष्ट करके रीको का औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनने दिया जाएगा. बेनीवाल आज भैराणा धाम पहुंचकर वहां 25 दिनों से अनशन पर बैठे साधु-संतों से वार्तालाप करेंगे और आंदोलन को और मजबूती देने की रणनीति बनाएंगे.



25 दिन से जारी अग्नितप

पिछले 25 दिनों से भैराणा धाम में साधु-संत लगातार अग्नितप कर रहे हैं. वे 850 बीघा भूमि पर प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है. साथ ही लाखों जीव-जंतु, पक्षी और स्थानीय पर्यावरणीय संतुलन खतरे में पड़ गया है.

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हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भैराणा धाम धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जगह है. इसे औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कोशिश धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ प्रकृति के खिलाफ भी है. उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि यदि आंदोलनकारियों की मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

जनसैलाब उमड़ने की तैयारी

बेनीवाल के आज के दौरे और उनके आह्वान पर भैराणा धाम में स्थानीय लोग, किसान, साधु-संत और आमजन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि वे भैराणा धाम को रीको के चंगुल से बचाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.

मुख्य मुद्दे

850 बीघा में रीको औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव

हजारों पेड़ों की कटाई

जीव-जंतुओं पर खतरा

धार्मिक स्थल का संरक्षण

हनुमान बेनीवाल के इस दौरे से आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. स्थानीय प्रशासन भी इस कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है.

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