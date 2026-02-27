Rajasthan Panchayat Chunav 2026 : पंचायती राज चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का 'मास्टर प्लान' एक मार्च तक गांव गांव संपर्क

RLP MP Hanuman Beniwal: जयपुर. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सक्रिय मोड में आ गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पूरा चुनावी मास्टर प्लान सार्वजनिक कर दिया है. बेनीवाल की रणनीति स्पष्ट है. पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक मजबूत आधार तैयार करना.

उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी नेताओं की एक खास टीम गठित की है, जो उत्तर राजस्थान के दो प्रमुख जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 26 फरवरी से 1 मार्च तक चार दिनों का व्यापक दौरा करेगी. यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि पार्टी की जमीनी स्तर पर संगठनात्मक ताकत बढ़ाने और आगामी चुनावी लड़ाई की नींव रखने का बड़ा कदम माना जा रहा है.



बेनीवाल के पांच ‘सेनापति’ और उनकी भूमिका

हनुमान बेनीवाल ने पार्टी के पांच वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को इस मोर्चे पर तैनात किया है. ये पांच ‘सेनापति’ हैं – दिलीप चौधरी, इंदिरा देवी बावरी, दानाराम घिंटाला, विजयपाल बेनीवाल और डॉ. विवेक माचरा. दिलीप चौधरी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं. उनके पास प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समझ का अनमोल संगम है, जो पार्टी को रणनीतिक दिशा देने में मदद करेगा.

इंदिरा देवी बावरी मेड़ता से पूर्व विधायक हैं. वे महिला नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रभाव का प्रतीक हैं, जो ग्रामीण महिलाओं और पंचायत स्तर पर महिलाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी. दानाराम घिंटाला बीकानेर के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं. संगठन की गहरी समझ और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से उनका सीधा जुड़ाव पार्टी की जड़ों को मजबूत करेगा.



विजयपाल बेनीवाल सक्रिय RLP नेता हैं, जिनमें युवा जोश और आधुनिक रणनीति का मिश्रण है. वे युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. डॉ. विवेक माचरा बौद्धिक नेता हैं और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय. उनका फोकस बौद्धिक चर्चा, शिक्षा और युवा रोजगार के मुद्दों पर रहेगा. इन पांचों नेताओं की टीम मिलकर पार्टी को नई ऊर्जा देने वाली है.



26 फरवरी से 1 मार्च तक गांव-गांव संपर्क अभियान

यह विशेष टीम 26 फरवरी से 1 मार्च तक लगातार श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में डेरा डालेगी. टीम पार्टी के पुराने पदाधिकारियों, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से बैठकें करेगी. संगठन विस्तार पर खास ध्यान दिया जाएगा. बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए नए कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और पुराने कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी.



आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन की रूपरेखा तैयार की जाएगी. प्रचार की रणनीति भी बनाई जाएगी ताकि हर गांव और वार्ड तक RLP का संदेश पहुंचे. साथ ही, टीम स्थानीय जन समस्याओं को सुनेगी. खासतौर पर किसानों की सिंचाई पानी, बिजली आपूर्ति, फसल मुआवजा और अन्य कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी. इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के खिलाफ ठोस रणनीति तैयार की जाएगी. यह दौरा न सिर्फ संगठनात्मक है, बल्कि जनता की आवाज को पार्टी की नीतियों से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा.



हनुमान बेनीवाल की खुद की एंट्री और विशाल जनसभाएं

पांच नेताओं के शुरुआती दौरे के बाद खुद सांसद हनुमान बेनीवाल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के मैदान में उतरेंगे. वे युवाओं और किसानों से सीधा संवाद करेंगे. युवा-किसान संवाद सत्रों में बेनीवाल उनकी समस्याओं को सुनेंगे और संसद में उठाने का वादा करेंगे. दोनों जिलों में कई स्थानों पर विशाल जनसभाएं आयोजित होंगी, जिन्हें ‘RLP की हुंकार’ नाम दिया गया है. ये सभाएं सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि किसान आंदोलन की याद दिलाने वाली और पंचायती राज को मजबूत बनाने का संकल्प लेने वाली होंगी. बेनीवाल इन सभाओं के जरिए RLP को किसान हितैषी पार्टी के रूप में और मजबूत छवि देंगे.



श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ क्यों चुने गए? किसान राजनीति का गढ़

हनुमान बेनीवाल ने इन दो जिलों को शुरुआत के लिए इसलिए चुना क्योंकि यह क्षेत्र ‘किसान राजनीति’ का गढ़ माना जाता है. यहां सिंचाई पानी, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य), बिजली दरें और फसल बीमा जैसे मुद्दे चुनाव तय करते हैं. RLP का फोकस यहां के विशाल किसान वोट बैंक में सेंध लगाना है. पंचायत चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करके पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करना चाहती है. उत्तर राजस्थान की मिट्टी में किसान आंदोलनों की गहरी जड़ें हैं और बेनीवाल इन्हीं मुद्दों पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं.



राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश और सभी दलों की सक्रियता

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के सख्त निर्देश दिए हैं. इसी डेडलाइन के चलते सभी राजनीतिक दल अब पूरी ताकत झोंक रहे हैं. बेनीवाल की यह सक्रियता दर्शाती है कि वे इस बार सिर्फ ‘किंगमेकर’ की भूमिका नहीं निभाना चाहते, बल्कि खुद ‘किंग’ बनने की तैयारी में हैं.



RLP का यह प्लान पंचायती राज को मजबूत करने और ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने का संदेश देता है. अगर यह रणनीति सफल रही तो 2026 के पंचायत चुनाव RLP के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं. बेनीवाल की टीम अब हर गांव में RLP की हुंकार गूंजाने के लिए तैयार है. किसान, युवा और महिलाएं इस प्लान पर नजर रखे हुए हैं.

