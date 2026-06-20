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हनुमान सिंह राठौड़ बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किया मनोनयन

Rajasthan Board News: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नया अध्यक्ष मिला. हनुमान सिंह राठौड़ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने. समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने मनोनयन किया.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jun 20, 2026, 07:05 PM|Updated: Jun 20, 2026, 07:05 PM
हनुमान सिंह राठौड़ बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किया मनोनयन
Image Credit: Rajasthan Secondary Education Board

Rajasthan Board News: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नया अध्यक्ष मिला. हनुमान सिंह राठौड़ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने. समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने मनोनयन किया. कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा. बोर्ड के प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज की कमान संभालेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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