/हनुमान सिंह राठौड़ बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किया मनोनयन

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Rajasthan Board News: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नया अध्यक्ष मिला. हनुमान सिंह राठौड़ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने. समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने मनोनयन किया. कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा. बोर्ड के प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज की कमान संभालेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की.
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