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Hariyalo Rajasthan: हरियालो राजस्थान अभियान में नया रिकॉर्ड, 10 करोड़ का आंकड़ा पार

राजस्थान में 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत 15 सितंबर तक 10.10 करोड़ से अधिक पौधारोपण दर्ज किया गया है. अभियान में मियावाकी, फल वाटिकाओं और ब्लॉक रोपण के जरिए हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर है. विद्यार्थियों, युवाओं, विभागों और आमजन की भागीदारी के साथ पौधों के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Sep 16, 2026, 03:17 PM IST | Updated:Sep 16, 2026, 03:17 PM IST
Hariyalo Rajasthan: हरियालो राजस्थान अभियान में नया रिकॉर्ड, 10 करोड़ का आंकड़ा पार
Image Credit: AI Image

Rajasthan News: राजस्थान में हरियालो राजस्थान-वृक्षारोपण महाभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं. विभागीय पोर्टल के अनुसार, 15 सितंबर तक प्रदेश में कुल 10,10,66,212 पौधों का रोपण दर्ज किया गया है.

पौधारोपण का बढ़ता आंकड़ा
अभियान के तहत 32,11,856 व्यक्तिगत और 9,78,54,356 ब्लॉक रोपण के पौधे शामिल हैं. वहीं, 15 सितम्बर को एक ही दिन में 5,50,841 पौधे लगाए गए. प्रदेशभर में पौधारोपण गतिविधियां 1,63,848 साइट्स पर दर्ज की गई हैं.

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मियावाकी और फल वाटिकाओं पर भी जोर
अभियान में अलग-अलग पद्धतियों से हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. ब्लॉक रोपण के तहत 8,89,38,398 पौधे, मियावाकी पद्धति से 65,95,925 पौधे और फल वाटिकाओं में 23,20,033 पौधे लगाए गए हैं.

विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियान में सहभागिता के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों और आमजन को शुभकामनाएं दी हैं. अभियान में विद्यार्थियों, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय समुदायों और विभिन्न विभागों की भागीदारी रही है.

‘एक पेड़ मां के नाम’ से प्रेरणा
राज्य सरकार के अनुसार, अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित है. सरकार का कहना है कि सामूहिक सहभागिता से प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को गति मिल रही है.

पौधों के संरक्षण की अपील
वन विभाग ने आमजन से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी फोटो हरियालो राजस्थान ऐप/पोर्टल पर अपलोड करने और लगाए गए पौधों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. विभाग के अनुसार, भारत सरकार के मेरी लाइफ पोर्टल पर पौधारोपण की फोटो अपलोड करने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है.

जनभागीदारी से बढ़ेगा हरित क्षेत्र
अभियान में आम नागरिकों, सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है. पौधारोपण के लिए व्यक्तिगत, ब्लॉक स्तर और अन्य स्थानों पर साइट तैयार की जा रही हैं. अभियान के तहत नर्सरियों के माध्यम से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की गई है. इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान में हरित क्षेत्र बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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