Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया. अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक डंपर ने लोहा मंडी रोड पर कई कारों और बाइकों को कुचल दिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हुए. हादसे के बाद डंपर पर लिखे विवादित स्लोगन “दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर” ने सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया है. परिवहन मंत्री गजेंद्र सिंह शीखावत ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की और हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं.

हादसे का खौफनाक मंजर

सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहा मंडी रोड पर अलंकार कंस्ट्रक्शन का डंपर अनियंत्रित हो गया. तेज रफ्तार में दौड़े इस वाहन ने सड़क पर खड़ी कारों और बाइकों को रौंद दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर का अगला हिस्सा चूरन-चूरन हो गया, जबकि सड़क पर टूटे वाहनों के मलबे और खून के धब्बे भयावह दृश्य पैदा कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वाहन सड़क किनारे की दुकानों से टकरा गया. हादसे में मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय दुकानदार और राहगीर थे. घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल और अन्य नजदीकी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया, जहां 7 की हालत गंभीर और 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

‘दम है तो पास कर’

हादसे के बाद डंपर पर लिखे स्लोगन “दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर” ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया. लोग इसे चालक की लापरवाही और रैकलस ड्राइविंग का प्रतीक बता रहे हैं. ट्विटर पर #HarmadaDumperHorror और #DamHaiToPassKar जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां हजारों यूजर्स ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है. एक ट्वीट में लिखा गया, “यह स्लोगन मौत का न्योता था, अब न्याय दो!” विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे प्रेरक स्लोगन अक्सर ड्राइवरों में ओवरकॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, जो घातक साबित होते हैं.

मंत्री शीखावत का बयान

परिवहन मंत्री गजेंद्र सिंह शीखावत ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे में एक और मौत की पुष्टि की, जिससे मृतक संख्या 14 हो गई. उन्होंने कहा, “यह अत्यंत दुखद है. 12 घायलों में 7 गंभीर हैं, जिन्हें बेहतर उपचार दिया जा रहा है.” मंत्री ने परिवहन विभाग को डंपर की तकनीकी जांच के सख्त निर्देश दिए हैं—क्या ब्रेक फेल था या चालक की लापरवाही? उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5 लाख मुआवजे का आश्वासन दिया.

पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है, और कंपनी पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया है. हादसे के बाद हरमाड़ा में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं, जैसे डंपरों पर स्पीड लिमिटर और स्लोगन बैन. यह घटना राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की कड़वी याद दिलाती है.

