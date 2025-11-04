Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur Accident: खूनी डंपर के पीछे लिखा था दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, रौंदते हुए 14 लोगों को उतार दिया मौत के घाट

Jaipur's Deadly Dumper Rampage: राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे राज्य को सदमे की चपेट में ले लिया. अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक डंपर लोहा मंडी रोड पर अनियंत्रित हो गया और कई कारों व बाइकों को रौंदते हुए 14 लोगों की जान ले ली.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 04, 2025, 11:54 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!

सर्दी में खाइए ये थार की हेल्दी डिश 'टिक्कड़', शरीर रहेगा चकाचक, जानिए आसान रेसिपी
6 Photos
Rajasthani Famous dish

सर्दी में खाइए ये थार की हेल्दी डिश 'टिक्कड़', शरीर रहेगा चकाचक, जानिए आसान रेसिपी

सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार

राजस्थान के इन 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Jaipur Accident: खूनी डंपर के पीछे लिखा था दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, रौंदते हुए 14 लोगों को उतार दिया मौत के घाट

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया. अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक डंपर ने लोहा मंडी रोड पर कई कारों और बाइकों को कुचल दिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हुए. हादसे के बाद डंपर पर लिखे विवादित स्लोगन “दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर” ने सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया है. परिवहन मंत्री गजेंद्र सिंह शीखावत ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की और हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं.

हादसे का खौफनाक मंजर

सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहा मंडी रोड पर अलंकार कंस्ट्रक्शन का डंपर अनियंत्रित हो गया. तेज रफ्तार में दौड़े इस वाहन ने सड़क पर खड़ी कारों और बाइकों को रौंद दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर का अगला हिस्सा चूरन-चूरन हो गया, जबकि सड़क पर टूटे वाहनों के मलबे और खून के धब्बे भयावह दृश्य पैदा कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वाहन सड़क किनारे की दुकानों से टकरा गया. हादसे में मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय दुकानदार और राहगीर थे. घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल और अन्य नजदीकी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया, जहां 7 की हालत गंभीर और 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

‘दम है तो पास कर’
हादसे के बाद डंपर पर लिखे स्लोगन “दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर” ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया. लोग इसे चालक की लापरवाही और रैकलस ड्राइविंग का प्रतीक बता रहे हैं. ट्विटर पर #HarmadaDumperHorror और #DamHaiToPassKar जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां हजारों यूजर्स ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है. एक ट्वीट में लिखा गया, “यह स्लोगन मौत का न्योता था, अब न्याय दो!” विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे प्रेरक स्लोगन अक्सर ड्राइवरों में ओवरकॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, जो घातक साबित होते हैं.

मंत्री शीखावत का बयान
परिवहन मंत्री गजेंद्र सिंह शीखावत ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे में एक और मौत की पुष्टि की, जिससे मृतक संख्या 14 हो गई. उन्होंने कहा, “यह अत्यंत दुखद है. 12 घायलों में 7 गंभीर हैं, जिन्हें बेहतर उपचार दिया जा रहा है.” मंत्री ने परिवहन विभाग को डंपर की तकनीकी जांच के सख्त निर्देश दिए हैं—क्या ब्रेक फेल था या चालक की लापरवाही? उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5 लाख मुआवजे का आश्वासन दिया.

पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है, और कंपनी पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया है. हादसे के बाद हरमाड़ा में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं, जैसे डंपरों पर स्पीड लिमिटर और स्लोगन बैन. यह घटना राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की कड़वी याद दिलाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news