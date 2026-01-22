Zee Rajasthan
Breaking News: जयपुर में भरभरा कर ढह गई माइंस, ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मलबे में दबा मजदूर, SDRF की टीम मौके पर

Harmada Quarry Mishap: जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र के जयरामपुरा दादर में पत्थर की एक खदान में बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बचा. खदान में पत्थर भरते समय अचानक ऊपर से पत्थरों का मलबा ढह गया. इस दौरान एक युवक मजदूर मलबे में दब गया और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी पूरी तरह मलबे के नीचे दब गई. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Jan 22, 2026, 11:14 AM IST | Updated: Jan 22, 2026, 11:14 AM IST

Jaipur Mine Collapsed: जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र के जयरामपुरा के दादर में पत्थर की खदान में बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बचा. खदान में पत्थर भरते समय अचानक ऊपर से पत्थरों का मलबा ढह गया, जिससे एक युवक मजदूर मलबे में दब गया. हादसे में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी मलबे के नीचे दब गई. घटना से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि मलबा ज्यादा नहीं गिरा और रेस्क्यू समय पर हो सका.


घायल मजदूर और रेस्क्यू ऑपरेशन
मलबे में दबे युवक मजदूर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में निकाला गया. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत बल) की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया. हरमाड़ा थानाधिकारी उदय सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. एसडीआरएफ और पुलिस ने मिलकर घायल मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया. ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी मलबे से बाहर निकालने का प्रयास किया गया.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
पुलिस ने हादसे की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. जांच में खदान की सुरक्षा मानकों, मजदूरों की सुरक्षा उपकरणों और खनन के दौरान सावधानियों की जांच की जा रही है. अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. घायल मजदूर की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसका विस्तृत इलाज चल रहा है.

खदान हादसों पर सवाल
जयपुर के आसपास के इलाकों में पत्थर खदानों में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, जहां मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता. इस घटना ने एक बार फिर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है. प्रशासन ने कहा है कि जांच के बाद खदान मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें.

