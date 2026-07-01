/साइड देने को लेकर बीच सड़क पर भिड़े रोडवेज कर्मचारी और डंपर चालक, हरियाणा रोडवेज बस स्टाफ से मारपीट का वीडियो वायरल

Rajasthan Crime Video Viral: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हरियाणा रोडवेज के स्टाफ और एक डंपर चालक के बीच मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. बीच सड़क पर हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग हरियाणा रोडवेज बस के चालक और परिचालक के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई.



ओवरटेक और साइड देने को लेकर हुआ विवाद

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत हाईवे पर आगे निकलने और साइड देने को लेकर हुई. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से गाली-गलौज शुरू हो गई. इसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगे. वायरल वीडियो में कई लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय तक सड़क पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.



राहगीरों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल

घटना के दौरान हाईवे से गुजर रहे कई वाहन चालकों को रुकना पड़ा. कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि वीडियो की सत्यता और घटना के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.



पुलिस के पास अभी तक नहीं पहुंची शिकायत

स्थानीय पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से संबंधित थाने में कोई लिखित शिकायत या मामला दर्ज नहीं कराया गया है. ऐसे में फिलहाल पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू नहीं की है. हालांकि वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है और आवश्यकता पड़ने पर वीडियो के आधार पर जांच शुरू की जा सकती है. यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर विभिन्न तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में दिखाई दे रही घटना को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है. फिलहाल प्रशासन और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. यदि जांच में वीडियो और घटना की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि Zee Media नहीं करता है.

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