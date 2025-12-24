Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मंदिर में दान को लेकर हास्य कवि सुरेद्र शर्मा ने उठाए सवाल, कही ये बड़ी बात

Jaipur News : जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कवि सुरेंद्र शर्मा ने मंदिरों में दिए जाने वाले चंदे, जिम और कोचिंग पर भी अपने कविता पाठ के दौरान कटाक्ष किया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Dec 24, 2025, 10:30 AM IST | Updated: Dec 24, 2025, 10:30 AM IST

Trending Photos

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, जानें पूरी डिटेल
8 Photos
Pan-Aadhar Card Update

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, जानें पूरी डिटेल

कैसे बनेगी फार्मर आईडी? जिससे मिलेंगे पीएम किसान योजना के पैसे, जानें पूरा प्रोसेस
7 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

कैसे बनेगी फार्मर आईडी? जिससे मिलेंगे पीएम किसान योजना के पैसे, जानें पूरा प्रोसेस

क्रिसमस से पहले राजस्थान के सर्राफा बाजार में मचा हाहकार, सोना-चांदी के भाव में आया तगड़ा उछाल, जानें गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Price

क्रिसमस से पहले राजस्थान के सर्राफा बाजार में मचा हाहकार, सोना-चांदी के भाव में आया तगड़ा उछाल, जानें गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान के 14 जिलों में भयंकर ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में भारी से अति भारी कोहरे और शीतलहर को लेकर वार्निंग जारी
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 14 जिलों में भयंकर ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में भारी से अति भारी कोहरे और शीतलहर को लेकर वार्निंग जारी

मंदिर में दान को लेकर हास्य कवि सुरेद्र शर्मा ने उठाए सवाल, कही ये बड़ी बात

Jaipur News : जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में हुए कवि सम्मेलन में सुरेंद्र शर्मा ने कहा जिम में मत जाना, न रेस कोर्स में जाना और ना दौड़ लगाना. आपकी उम्र कम हो जाएगी


इस सुलझे हुए संत का कहना है , मैं आपकी उम्र बढ़ाना चाहता हूं .ना कभी दौड़ लगाना, न ही एक्सरसाइज करना, ना जिम जाना . घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है और अजगर पड़ा रहता है हजार साल जीता रहता है.

कवि शर्मा ने कहा कि राज्यपाल जी आप मानते हैं भगवान ने जितनी सांस दी, उससे ज्यादा नहीं ले सकते.
मानते हो तो ये भी बात मान लेना की दौड़ोगे तो जल्दी-जल्दी सांस लोगे जल्दी-जल्दी छोड़ोगे और घर में चुपचाप पड़े रहोगे तो धीरे-धीरे सांस लोगे धीरे-धीरे छोड़ोगे, ज्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मैं अरबपतियों से कहता हूं कि मत दो मंदिरों में करोड़ रूपया, उसके बदले काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना. समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा.


कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मंदिर में हम अपनी बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं, कारखाना लगा करके ईश्वर की बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं. इससे बेहतर और बड़ा काम करना चाहिए जिससे मुल्क की समस्या का कुछ हल हो सके.

कवि शर्मा की कविताओं पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई तो बोले, अब वही लोग तालियां बज रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे. उन्होंने कहा ईमानदार से पूछता हूं. आज से 30 साल पहले जिम का नाम सुना था क्या ? उससे पहले उसके बगैर भी जी रहे थे, आज से 40 साल पहले कोचिंग क्लासेस थी क्या ? इन लोगों ने विद्या का भी धंधा बना कर रख दिया. आज कोचिंग क्लास में 50000 रुपए बच्चों की फीस है. ट्यूशन लगा लो …तो हम स्कूल में क्यों आये थे ये तो बता दें ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhunjhunu Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news