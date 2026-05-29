/सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

Jaipur News : हवामहल से बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य के सड़क पर नमाज और कुर्बानी को लेकर बयान ने प्रदेश की राजनीति में सियासी बहस छेड़ दी है. स्वामी बालमुकुंद ने सड़कों पर नमाज, ईद पर पशु कुर्बानी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. साथ ही उन्होंने ईद पर खुले में पशु कुर्बानी का भी विरोध किया.

हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने बयानों और एक्शन को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने सड़कों पर नमाज अदा करने और ईद पर खुले में पशु कुर्बानी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले का समर्थन किया. जिसमें सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज को लेकर सख्ती दिखाई गई है. बकरीद पर खुले में कुर्बानी की शिकायत पर बालमुकुंदाचार्य ब्रह्मपुरी इलाके में मौके पर पहुंच थे और पुलिस ने इस मामले में एक जने के खिलाफ कार्रवाई भी की थी. इसके बाद से यह मामला शहरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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स्वामी बालमुकुंद का कहना है कि शहरों में सड़कों पर नमाज पढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित होता है. एंबुलेंस, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और व्यापारिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ता है. उनका कहना है कि इबादत के लिए मस्जिदें और निर्धारित स्थान मौजूद हैं, इसलिए नमाज आदि धार्मिक गतिविधियां वहीं होनी चाहिए. उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की.विधायक ने ईद पर पशु कुर्बानी को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जीव हत्या किसी भी रूप में उचित नहीं है और समाज को "जियो और जीने दो" के सिद्धांत पर आगे बढ़ना चाहिए.

स्वामी बालमुकुंद ने कहा कि त्यौहार आपसी प्रेम, भाईचारे और मिठास के साथ मनाए जाने चाहिए. उन्होंने खुले स्थानों पर पशु वध को लेकर भी आपत्ति जताई. अगर कुर्बानी देनी ही है तो अपने अपने घरों में दी जानी चाहिए. विधायक का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु कुर्बानी से आसपास के लोगों में असहजता पैदा होती है और स्वच्छता संबंधी समस्याएं भी सामने आती हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपने निजी स्थान पर धार्मिक परंपरा निभाता है तो वह अलग विषय है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा करना उचित नहीं है. विधायक ने कहा कि मैं कहता हूं कि कुर्बानी देनी ही क्यों चाहिए, बल्कि केक काटकर या मिठाई खिलाकर त्यौहार मनाना चाहिए.

केवल धार्मिक मुद्दों तक ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर भी स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने अपनी बात रखी. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीमा सुरक्षा संबंधी नीतियों का समर्थन किया और कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिसकी जांच होनी चाहिए.

विधायक बालमुकुंदाचार्य ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती राज्यों में पहले सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रही, जिससे घुसपैठ और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिला.