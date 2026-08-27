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15 साल से पैर में थी गंभीर सूजन, जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल में 61 साल के मरीज की पहली बार लिम्फेडेमा सर्जरी

HCG Cancer Hospital Jaipur: जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल में पहली बार लिम्फेडेमा की जटिल समस्या से जूझ रहे मरीज की वास्कुलराइज़्ड लिम्फ नोड ट्रान्सफर सर्जरी की गई. नागौर के 61 वर्षीय मरीज को पिछले 15 साल से बाएं पैर में गंभीर सूजन थी. इसके कारण उन्हें चलने-फिरने और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होती थी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Preeti tanwar
Published:Aug 27, 2026, 06:37 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 06:37 PM IST
15 साल से पैर में थी गंभीर सूजन, जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल में 61 साल के मरीज की पहली बार लिम्फेडेमा सर्जरी
Image Credit: HCG Cancer Hospital Jaipur

जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल में लिम्फेडेमा के इलाज को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्जरी की गई है. अस्पताल के मुताबिक, यहां पहली बार वास्कुलराइज़्ड लिम्फ नोड ट्रान्सफर सर्जरी की गई. नागौर के रहने वाले 61 वर्षीय मरीज को पिछले करीब 15 साल से बाएं पैर में गंभीर सूजन की समस्या थी.


लंबे समय से बनी सूजन के कारण मरीज के लिए सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया था. उन्हें चलने-फिरने के साथ रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. मरीज ने समस्या से राहत पाने के लिए कई तरह के उपचार भी कराए, लेकिन अपेक्षित फायदा नहीं मिला.

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जांच के बाद सर्जरी का फैसला
मरीज की जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का आकलन किया. इसके बाद वास्कुलराइज़्ड लिम्फ नोड ट्रान्सफर सर्जरी को उपचार के लिए उपयुक्त माना गया. इस तकनीक में शरीर के किसी स्वस्थ हिस्से से लिम्फ नोड टिश्यू लिया जाता है और उसे उस हिस्से में प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां लिम्फ फ्लूइड की निकासी ठीक से नहीं हो रही होती. इसका उद्देश्य प्रभावित हिस्से में लिम्फ फ्लूइड की निकासी को बेहतर बनाने में मदद करना होता है. मरीज के मामले में लंबे समय से पैर में बनी सूजन को देखते हुए यह प्रक्रिया अपनाई गई.


दाएं कंधे से लिया गया स्वस्थ टिश्यू
सर्जरी के दौरान मरीज के दाएं कंधे से स्वस्थ लिम्फ नोड टिश्यू लिया गया. इसके बाद इसे प्रभावित बाएं पैर की पिंडली में प्रत्यारोपित किया गया. इस पूरी प्रक्रिया में माइक्रोसर्जिकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया. माइक्रोसर्जरी के दौरान शरीर की बेहद छोटी रक्त वाहिकाओं को विशेष तकनीक से जोड़ा जाता है. इस सर्जरी में भी छोटी रक्त वाहिकाओं को जोड़कर प्रत्यारोपित किए गए टिश्यू में रक्त प्रवाह बनाए रखने की व्यवस्था की गई.


विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने की सर्जरी
अस्पताल के अनुसार यह सर्जरी डॉ. सौरभ गर्ग और डॉ. मनीष जैन ने की. इस दौरान डॉ. गौरव गोयल और डॉ. विकास लाखोटिया का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा. अस्पताल की ओर से बताया गया कि सर्जरी बिना किसी जटिलता के सफल रही. लंबे समय से लिम्फेडेमा की समस्या झेल रहे मरीज के लिए यह उपचार आगे राहत की उम्मीद लेकर आया है.


लिम्फेडेमा में शरीर के किसी हिस्से में लिम्फ फ्लूइड जमा होने के कारण लगातार सूजन बनी रह सकती है. जब यह समस्या लंबे समय तक रहती है तो प्रभावित व्यक्ति की गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे मामलों में मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार तय किया जाता है.


HCG कैंसर हॉस्पिटल में हुई यह सर्जरी जयपुर में जटिल लिम्फेडेमा के माइक्रोसर्जिकल उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. अस्पताल के अनुसार मरीज की सर्जरी सफल रही है और अब उसके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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