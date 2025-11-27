Zee Rajasthan
स्कूल से लौटा और घर पर लौटकर 13 साल के मोक्ष ने कर ली खुद्कशी, जांच में जुटी पुलिस

Jaipur News: सांगानेर सदर थाना क्षेत्र के प्रतापनगर में मंगलवार शाम 13 वर्षीय मोक्ष यादव ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मोक्ष मूल रूप से हरियाणा के पाटनी गांव का रहने वाला था और पिछले 8 साल से अपनी बुआ के पास जयपुर में रहकर जानकीदेवी स्कूल में सातवीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था.

Published: Nov 27, 2025, 06:39 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 06:39 PM IST

Jaipur News: जयपुर. राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र के प्रतापनगर में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. 13 वर्षीय मोक्ष यादव ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह जानकीदेवी स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र था. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

दोपहर स्कूल से लौटा, शाम 5:30 बजे फंदे पर लटका मिला

मोक्ष हरियाणा के पाटनी गांव का मूल निवासी था और पिछले करीब 8 साल से अपनी बुआ के पास जयपुर में रह रहा था. वह जेडीए डेयरी योजना, मकान नंबर-123 में अपनी बुआ के साथ रहता था. मंगलवार को वह सामान्य दिनों की तरह दोपहर करीब 3:30 बजे स्कूल से घर लौटा.

शाम करीब 5:30 बजे उसकी बुआ ने उसे घर के पिछले कमरे में चौखट से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका देखा. बुआ एक पैर से विकलांग हैं और उस वक्त घर में अकेली थीं. चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाली दूसरी बुआ और पड़ोसी दौड़े आए.

सुसाइड नोट नहीं मिला, परिजनों ने कहा- किसी पर नहीं शक

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया. कमरे की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. मोक्ष के पिता ने सांगानेर सदर थाने में लिखित रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि “हमें किसी पर कोई शक नहीं है.” फिर भी पुलिस मानक प्रक्रिया के तहत पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. मोक्ष के स्कूल टीचर्स, सहपाठियों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

आठ साल से बुआ के पास रह रहा था मासूम

मोक्ष के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है. पिता मजदूरी करते हैं और मां-बाप हरियाणा में ही रहते हैं. मोक्ष को पढ़ाई के लिए जयपुर में बुआ के पास भेजा गया था. पड़ोसियों ने बताया कि वह शांत स्वभाव का और पढ़ने में अच्छा बच्चा था. अचानक इस कदम से पूरा मोहल्ला सदमे में है.

पुलिस की जांच जारी, मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल

सांगानेर सदर थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. बच्चों में बढ़ते तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. मोक्ष की इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. परिजन सदमे में हैं और अभी तक आत्महत्या के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है.

