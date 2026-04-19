/हीटवेव से बचने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने दिए जरूरी टिप्स, बच सकती है जान!

Heat Stroke Symptoms: राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तापमान कई शहरों में 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है, ऐसे में हीट स्ट्रोक (लू लगना) का खतरा तेजी से बढ़ गया है. राजस्थान के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो यह खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में हर किसी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

क्या है हीट स्ट्रोक?

हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता. आमतौर पर शरीर का तापमान 40°C या उससे ज्यादा होने पर स्थिति गंभीर मानी जाती है. यह स्थिति लंबे समय तक तेज धूप में रहने, पानी की कमी या अत्यधिक गर्म वातावरण में काम करने के कारण होती है.

ये हैं हीट स्ट्रोक के खतरनाक लक्षण

तेज बुखार (40°C या उससे ज्यादा)

सिरदर्द और चक्कर आना

उल्टी या मितली

त्वचा का सूखा और लाल हो जाना

पसीना बंद हो जाना

तेज धड़कन और सांस लेने में परेशानी

बेहोशी या भ्रम की स्थिति.



अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है क्योंकि देरी जानलेवा हो सकती है.

किन लोगों को ज्यादा खतरा

डॉक्टरों के अनुसार, कुछ लोगों में हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है. इनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले मजदूर और किसान या पहले से बीमार (हृदय, डायबिटीज आदि) मरीज शआमिल हैं. यहां तक कि जो लोग कम पानी पीते हैं या डिहाइड्रेशन के शिकार हैं.

कैसे करें बचाव?

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी उपाय अपनाने चाहिए-

दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं

धूप में निकलते समय सिर ढककर रखें

हल्के और ढीले कपड़े पहनें

दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें

ORS, नींबू पानी, छाछ जैसे पेय का सेवन करें

ज्यादा देर तक धूप में काम करने से बचें.

लक्षण दिखें तो क्या करें?

अगर किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक के लक्षण नजर आएं तो उसे तुरंत छांव या ठंडी जगह पर ले जाएं. ठंडा पानी पिलाएं. शरीर को गीले कपड़े से ठंडा करें. तुरंत डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करें.

सरकार और डॉक्टरों की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के इस मौसम में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें. कई राज्यों में हीटवेव को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें लोगों को दिन के समय घर में रहने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.