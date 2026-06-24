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अगले 48 घंटे भारी-देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा है मानसून, राजस्थान के इन हिस्सों में जून के अंत में पलटेगा मौसम

Monsoon Alert: देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और अगले 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. राजस्थान में जून के अंत तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 24, 2026, 07:04 AM|Updated: Jun 24, 2026, 07:04 AM
अगले 48 घंटे भारी-देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा है मानसून, राजस्थान के इन हिस्सों में जून के अंत में पलटेगा मौसम
Image Credit: Monsoon Alert

Rajasthan Monsoon Update: देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों को बेहद महत्वपूर्ण बताया है. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिल रही नमी के कारण मानसूनी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है. इसका असर राजस्थान समेत उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में दिखाई देने लगा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.

मानसून बढ़ने से राहत!

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन अब मानसून की सक्रियता बढ़ने से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी धीरे-धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम सुहावना होने की संभावना है.

बढ़ने लगी है बादलों की आवाजाही

जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

अब बारिश की शुरुआत

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जून के अंत तक मानसून राजस्थान के बड़े हिस्से को कवर कर सकता है. इससे खेती-किसानी को भी बड़ा फायदा मिलेगा. किसानों को लंबे समय से मानसून की प्रतीक्षा थी और अब बारिश की शुरुआत के साथ खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य गति पकड़ सकता है. जलाशयों, बांधों और तालाबों में भी पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को राहत मिलेगी.

बारिश की संभावना

बारिश की संभावनाओं के बीच पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा होने की उम्मीद है. अरावली की पहाड़ियों, झरनों और प्राकृतिक स्थलों पर हरियाली लौटने लगेगी, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा. कुल मिलाकर अगले 48 घंटे राजस्थान के मौसम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं और जून के अंत तक प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ सकता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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