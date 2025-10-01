दशहरे से पहले ही गल गए कारीगरों के सपने, सरकार से उम्मीद पर टिकी जिंदगी

Jaipur News : दशहरा आते ही शहर का नज़ारा बदल जाता है. बाजारों में रौनक, घरों में सजावट, बच्चों में उत्साह और मैदानों में रावण दहन की तैयारियाँ, लोग परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हैं. आयोजक महीनों पहले से मंचन तय कर लेते हैं. लेकिन इस बार का दशहरा कुछ परिवारों के लिए खुशी नहीं, बल्कि मायूसी का मेला बन गया. रावण मंडी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास बारिश में भीगे और आधे टूटे रावण के पुतले के पास बैठा पिता अपने बेटे को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था. बेटा पूछ रहा था पापा, अब हमारी दिवाली कैसी होगी ? पिता चुप था. उसकी आँखें भीगी थीं, आवाज़ भर्रा गई थी. बेटा…जब रावण बिकता है, तभी हमारी दिवाली रोशन होती है. इस बार तो रावण जलने से पहले ही गल गया…दूसरी ओर शहर की 400 से ज़्यादा समितियाँ भी उलझन में हैं। मैदान तय थे, मंचन तैयार था, अपार्टमेंट्स और कॉलोनियों ने छोटे-छोटे पार्कों में रावण दहन की योजना बनाई थी. लेकिन अब सवाल ये है. पुतले ही नहीं तो रावण दहन कैसे होगा ?

मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, गुर्जर की थड़ी और रावण मंडी…हर जगह एक ही मंज़र है. औरतें टूटे-फूटे कागज़ और गीले रंगों के टुकड़े समेट रही हैं, शायद कुछ बच जाए. बच्चे उसी भीगे बांस के ढेर में खेल रहे हैं, जिसे कुछ घंटों पहले तक 25 फुट के रावण कहा जा रहा था. जिन हाथों ने त्योहार के लिए दशानन का चेहरा गढ़ा, उन्हीं हथेलियों में अब बेबसी का बोझ है. जालौर से आये कारीगर बताते है कि हम दिन-रात एक करके बांस, कागज और रंगों से रावण तैयार करते हैं. सोचा था इस बार अच्छी कमाई होगी। बुकिंग तक हो चुकी थी. लेकिन अब ग्राहक को क्या देंगे? टूटा हुआ रावण? सब पुतले गलकर खत्म हो गए हैं. हमारी मेहनत के साथ हमारी उम्मीदें भी गल गईं. अगर प्रशासन किसी शेड या स्थायी जगह पर काम करने की सुविधा देता तो यह हालात नहीं होते. हम सड़क किनारे काम करने को मजबूर हैं. हर साल डर लगता है कि बारिश में क्या होगा। इस बार डर सच हो गया.

बहरहाल, यह नुकसान केवल कागज, बांस और रंग का नहीं है. यह नुकसान है उन मासूम बच्चों की उम्मीदों का, जो दिवाली पर नए कपड़े पहनने के लिए इंतजार कर रहे थे. यह नुकसान है उन औरतों का, जो घर के आंगन में मिठाई बनाने की सोच रही थीं और यह नुकसान है उन कारीगरों का, जिनकी मेहनत का फल दो घंटे की बारिश ने बहा दिया. जयपुर की सड़कों पर बिखरे भीगे पुतले दरअसल इस बात के गवाह हैं कि मौसम की मार से सिर्फ कागज़ नहीं गलते, इंसानों के सपने भी गल जाते हैं

