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कोटपूतली में मानसून मेहरबान, 15 घंटे में 15 मिमी बारिश से मौसम हुआ सुहावना

Kotputli Weather Update: कोटपूतली में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. पिछले 15 घंटे में 15 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अगस्त महीने में अब तक 73 मिमी वर्षा हो चुकी है. बारिश से खरीफ फसलों को फायदा मिला है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 07, 2026, 10:41 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 10:41 AM IST
कोटपूतली में मानसून मेहरबान, 15 घंटे में 15 मिमी बारिश से मौसम हुआ सुहावना
Image Credit: Kotputli Weather Update

Kotputli Weather Update: राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बुधवार शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार सुबह तक जारी रहा. इस दौरान कुल 15 घंटे में 15 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बुधवार शाम 2 मिमी और गुरुवार सुबह 13 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली. अगस्त महीने में अब तक 73 मिमी बारिश दर्ज होने से मानसून की अच्छी सक्रियता देखने को मिल रही है.


खरीफ फसलों के लिए राहत की बारिश
बारिश का सबसे अधिक फायदा किसानों को मिल रहा है. जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. नंदलाल यादव ने बताया कि मौजूदा वर्षा बाजरा, मूंग, उड़द और अन्य खरीफ फसलों के लिए काफी लाभदायक है. खेतों में पर्याप्त नमी बनने से फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन की संभावना भी मजबूत होगी. हालांकि उन्होंने किसानों को सलाह दी कि खेतों में लंबे समय तक पानी जमा नहीं रहने दें. अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने से फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है.

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बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव
जहां एक ओर बारिश किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई, वहीं दूसरी ओर शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई. जनाना अस्पताल के सामने, बानसूर रोड, लक्ष्मी नगर, बीएसएनएल एक्सचेंज रोड, डाबला रोड, पुतली रोड, पुलिस थाने के पीछे, नागाजी की गौर और बस डिपो के पीछे बारिश का पानी जमा हो गया. कई सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.


स्थानीय लोगों ने उठाई बेहतर जल निकासी की मांग
बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनने से स्थानीय लोगों ने नगर निकाय से जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि हर बारिश में यही हालात बन जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है और कई बार घरों व दुकानों तक पानी पहुंच जाता है. स्थानीय नागरिकों ने नालों और ड्रेनेज सिस्टम की नियमित सफाई कराने की भी मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी कम हो सके.


मौसम सुहावना, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत
बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम पहले की तुलना में काफी सुहावना हो गया है. सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी है. हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून अभी सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में लोगों को जलभराव वाले रास्तों से बचने और मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.


किसानों और आम लोगों के लिए मिला-जुला असर
कोटपूतली में हुई बारिश ने एक तरफ खेती-किसानी के लिए उम्मीदों को मजबूत किया है, तो दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में जलभराव की चुनौती भी सामने रख दी है. यदि आने वाले दिनों में जल निकासी व्यवस्था में सुधार किया जाता है, तो मानसून की यह बारिश क्षेत्र के लिए और अधिक फायदेमंद साबित हो सकती है. फिलहाल किसानों की नजर अगली बारिश पर है, जबकि शहरवासी चाहते हैं कि बारिश के साथ जलभराव की समस्या का भी स्थायी समाधान निकले.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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