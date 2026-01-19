महेंद्रजीत मालवीय पर हेमंत मीणा का तीखा तंज, कहा- भाजपा की विचारधारा से नहीं बैठा तालमेल, इसीलिए जहां से आए थे, वहां लौट गए

Rajasthan News: हेमंत मीणा, जो आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं, ने जी मीडिया से बातचीत में मालवीय की राजनीतिक यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला उनकी निजी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है. मीणा ने इसे भाजपा की विचारधारा से मेल न खाने का प्रमाण बताया.



हेमंत मीणा का बयान: स्वार्थ पूरे न होने पर छोड़ी पार्टी

हेमंत मीणा ने कहा, "महेंद्रजीत मालवीय अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भाजपा में आए थे. जब उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, तो वे वापस कांग्रेस में चले गए." मीणा ने आगे कहा कि भाजपा एक जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, वह हमेशा कार्यकर्ता ही रहता है. मालवीय कांग्रेस की संस्कृति से बाहर नहीं निकल पाए और भाजपा की विचारधारा से तालमेल नहीं बैठा पाए. इसलिए वे उसी जगह लौट गए, जहां से आए थे.

मीणा ने यह भी जोड़ा कि भाजपा में कार्यकर्ता की भावना सबसे ऊपर होती है. पार्टी में पद और व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण हैं. मालवीय के फैसले को उन्होंने भाजपा की मजबूती के लिए एक तरह का फिल्टर बताया, जहां ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के लिए आए थे, खुद बाहर हो जाते हैं.

मालवीय का राजनीतिक सफर: भाजपा से कांग्रेस तक

महेंद्रजीत मालवीय लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे, लेकिन 2018-19 के आसपास उन्होंने भाजपा जॉइन की थी. भाजपा में आने के बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी से दूरी बढ़ती गई. हाल ही में उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस में वापसी की घोषणा की, जिसे कांग्रेस ने स्वागत किया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मालवीय जैसे अनुभवी नेता पार्टी को मजबूती देंगे.

भाजपा का रुख, विचारधारा पर जोर

हेमंत मीणा के बयान से साफ है कि भाजपा इस घटना को अपनी विचारधारा की जीत के रूप में देख रही है. मीणा ने कहा कि भाजपा में रहने वाले कार्यकर्ता कभी भी स्वार्थ के आगे नहीं झुकते. पार्टी की संस्कृति ऐसी है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि संगठन और राष्ट्रहित सर्वोपरि है. ऐसे में मालवीय का फैसला भाजपा के लिए कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक तरह से सफाई का काम है.



