जयपुर में आज कांग्रेस की हाई-लेवल बैठक, दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों की होगी समीक्षा

Jaipur News: जयपुर में आज पीसीसी वॉर रूम में अहम बैठक होने वाली है. दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर आज शाम 5 बजे PCC वॉर रूम में अहम बैठक होगी.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में आज पीसीसी वॉर रूम में अहम बैठक होने वाली है. दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर आज शाम 5 बजे PCC वॉर रूम में अहम बैठक होगी. कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन आज जयपुर दौरे पर हैं.
PCC वॉर रूम में वेणुगोपाल रैली की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रैली की तैयारियों पर प्रजेंटेशन देंगे और अब तक जुटाए गए आंकड़ों की जानकारी संगठन महासचिव को देंगे. रैली में शामिल होने वाले करीब 56 हजार लोगों का डाटा PCC वॉर रूम पहुंच चुका है.
प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ डोटासरा, अजय माकन, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित राजस्थान से एआईसीसी पदाधिकारी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे.
बैठक में प्रदेशभर के कांग्रेस MP, MLA, जिला अध्यक्षों और संगठन से जुड़े नेताओं का रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा. कौन नेता रैली में कितने लोगों को लेकर जाएगा, इसकी पूरी जानकारी PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वेणुगोपाल को देंगे.
श्रवण मीना प्रिंसपल भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही को परिवादी जो कॉलेज हॉस्टल मेस का ठेकेदार है, उससे बिल पास करने की एवज में और कांट्रैक्ट को रिन्यू करने की एवज में 50000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेंज हाथों ट्रैप किया गया है. आरोपी जयपुर अपने घर आया हुआ था. परिवादी को राजा पार्क एरिया में बुलाया था.
