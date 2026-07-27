Jaipur News: रीको के सीतापुरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र में अब सोने और हीरे के आभूषणों की गुणवत्ता जांच के लिये अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी. रीको द्वारा दोनों सेज के लिए दो-दो कैरेट मीटर, एक्स-रे मशीन और सिंथ डिटेक्ट मशीन खरीदी जाएंगी, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 1.83 करोड़ रुपये है. जल्द ही मशीनों की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से मशीनें लगाने की मांग की जा रही थी, ताकि इनके माध्यम से उत्पादों की प्रभावी जांच, सोने की शुद्धता का परीक्षण और प्राकृतिक समेत लैब-ग्रोन (कृत्रिम) हीरों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी. सीतापुरा सेज प्रदेश के प्रमुख रत्न और आभूषण निर्यात केंद्रों में सम्मिलित है. वर्तमान में सेज-1 में 33 और सेज-2 में 119 इकाइयां संचालित हैं.

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वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों सेज से करीब 8,565 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ और सेज में निवेश 294 करोड़ रुपये है. दोनों सेज में लगभग 39,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. आधुनिक जांच सुविधाओं के उपलब्ध होने से स्वर्ण और हीरा-आभूषणों की गुणवत्ता होगी. राज्य के राजस्व हितों की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी.

राज्य सरकार का विशेष फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है, जिसके तहत नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है. रीको ने सीतापुरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को राहत दी है. इन क्षेत्रों में अब नाम परिवर्तन, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव, बिजनेस ट्रांसफर, विलय, डी-मर्जर, पुनर्गठन, कंपनी में निदेशकों में सरलता से परिवर्तन हो सकेंगे.

उद्योगों के संचालन को अधिक सरल, पारदर्शी एवं निवेश-अनुकूल बनाने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रीको ने रीको डिस्पोज़ल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 में यह प्रावधान किए हैं. भूमि हस्तांतरण रीको डिस्पोज़ल ऑफ लैंड रूल्स 1979 के प्रावधानों के अनुरूप होगा. इस पहल से उद्यमियों को नए निवेशक और साझेदार लाने में आसानी होगी. राज्य में निवेश आकर्षित होगा और उद्यमियों को परियोजना स्थापित करने और संचालन में सुविधा होगी.

