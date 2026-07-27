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सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें

Jaipur News: जयपुर के सीतापुरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में सोने और हीरे के आभूषणों की गुणवत्ता जांच के लिए 1.83 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी. इससे निर्यातकों को बेहतर जांच सुविधा मिलेगी. साथ ही RIICO ने उद्योगों के लिए नियमों में सरलीकरण कर निवेश और कारोबार को अधिक आसान बनाने की पहल की है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 27, 2026, 12:41 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 12:41 PM IST
सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें
Image Credit: AI Genreted Image

Jaipur News: रीको के सीतापुरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र में अब सोने और हीरे के आभूषणों की गुणवत्ता जांच के लिये अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी. रीको द्वारा दोनों सेज के लिए दो-दो कैरेट मीटर, एक्स-रे मशीन और सिंथ डिटेक्ट मशीन खरीदी जाएंगी, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 1.83 करोड़ रुपये है. जल्द ही मशीनों की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से मशीनें लगाने की मांग की जा रही थी, ताकि इनके माध्यम से उत्पादों की प्रभावी जांच, सोने की शुद्धता का परीक्षण और प्राकृतिक समेत लैब-ग्रोन (कृत्रिम) हीरों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी. सीतापुरा सेज प्रदेश के प्रमुख रत्न और आभूषण निर्यात केंद्रों में सम्मिलित है. वर्तमान में सेज-1 में 33 और सेज-2 में 119 इकाइयां संचालित हैं.

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वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों सेज से करीब 8,565 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ और सेज में निवेश 294 करोड़ रुपये है. दोनों सेज में लगभग 39,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. आधुनिक जांच सुविधाओं के उपलब्ध होने से स्वर्ण और हीरा-आभूषणों की गुणवत्ता होगी. राज्य के राजस्व हितों की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी.

राज्य सरकार का विशेष फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है, जिसके तहत नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है. रीको ने सीतापुरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को राहत दी है. इन क्षेत्रों में अब नाम परिवर्तन, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव, बिजनेस ट्रांसफर, विलय, डी-मर्जर, पुनर्गठन, कंपनी में निदेशकों में सरलता से परिवर्तन हो सकेंगे.

उद्योगों के संचालन को अधिक सरल, पारदर्शी एवं निवेश-अनुकूल बनाने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रीको ने रीको डिस्पोज़ल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 में यह प्रावधान किए हैं. भूमि हस्तांतरण रीको डिस्पोज़ल ऑफ लैंड रूल्स 1979 के प्रावधानों के अनुरूप होगा. इस पहल से उद्यमियों को नए निवेशक और साझेदार लाने में आसानी होगी. राज्य में निवेश आकर्षित होगा और उद्यमियों को परियोजना स्थापित करने और संचालन में सुविधा होगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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