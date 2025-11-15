नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयन ब्लैक बियर का आगमन, जानें पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम

Himalayan Black Bear Jaipur: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद जयपुर जू में जम्मू कश्मीर से एक हिमालयन ब्लैक बियर का जोड़ा लाया गया. डॉक्टर अरविंद माथुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर पहुंचे.

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वन्य जीव ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल के अनुसार हिमालयन ब्लैक बियर के पिंजरे को विशेष रूप से तैयार किया गया था, ताकि परिवहन के दौरान वन्य जीव किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, शोक में नहीं आए.

ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वन्यजीवों के स्वास्थ्य व्यवहार, खानपान का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा था. करीब 9 वर्ष के बाद अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हिमालय ब्लैक बियर आकर्षण का केंद्र रहेगा.

राजस्थान में केवल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ही स्लॉथ बियर का पिछले वर्षों में तीन बार सफल प्रजनन हो रहा है. अभी तक पांच भालू के बच्चे राजस्थान में पहली बार नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हो चुके हैं और उम्मीद है कि हिमालयन ब्लैक बियर के आने के बाद भी इसका सफल प्रजनन, संरक्षण हो पाएगा.

पार्क में एक नई स्पीशीज के आने से यह पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र रहेगा. इस एक्सचेंज प्रोग्राम में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से तीन मादा जरख, दो मादा घड़ियाल, दो मादा मगरमच्छ जंबो जू भेजे जा रहे हैं. नर हिमालयन भालू की उम्र ढाई साल है.

मादा हिमालयन भालू की उम्र लगभग पौने दो वर्ष है. अभी इन वन्य जीवों को तीन हफ्ते तक क्वॉरेंटाइन पीरियड में रखा जाएगा, ताकि नए वातावरण में वह अनुकूल हो जाएं, जहां उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग और निगरानी, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. कई सैंपल्स लिए जाएंगे, उसके बाद ही इसको पर्यटक पार्क के एंक्लोजर नंबर वन में देख सकेंगे.