Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयन ब्लैक बियर का आगमन, जानें पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम

Himalayan Black Bear Jaipur: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद जयपुर जू में जम्मू कश्मीर से एक हिमालयन ब्लैक बियर का जोड़ा लाया गया. ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वन्यजीवों के स्वास्थ्य व्यवहार, खानपान का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा था.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 15, 2025, 08:13 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 08:13 PM IST

Trending Photos

PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आने की तारीख का हुआ ऐलान, 2000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं ऐसे करें चेक
7 Photos
PM Kisan Yojana

PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आने की तारीख का हुआ ऐलान, 2000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं ऐसे करें चेक

सर्दियों में गेहूं की खिचड़ी ट्राई किया क्या? स्वाद ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!
7 Photos
Gehun ki khichdi

सर्दियों में गेहूं की खिचड़ी ट्राई किया क्या? स्वाद ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक
9 Photos
Jodhpur baby Brutally murder

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयन ब्लैक बियर का आगमन, जानें पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम

Himalayan Black Bear Jaipur: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद जयपुर जू में जम्मू कश्मीर से एक हिमालयन ब्लैक बियर का जोड़ा लाया गया. डॉक्टर अरविंद माथुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर पहुंचे.

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वन्य जीव ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल के अनुसार हिमालयन ब्लैक बियर के पिंजरे को विशेष रूप से तैयार किया गया था, ताकि परिवहन के दौरान वन्य जीव किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, शोक में नहीं आए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वन्यजीवों के स्वास्थ्य व्यवहार, खानपान का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा था. करीब 9 वर्ष के बाद अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हिमालय ब्लैक बियर आकर्षण का केंद्र रहेगा.

राजस्थान में केवल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ही स्लॉथ बियर का पिछले वर्षों में तीन बार सफल प्रजनन हो रहा है. अभी तक पांच भालू के बच्चे राजस्थान में पहली बार नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हो चुके हैं और उम्मीद है कि हिमालयन ब्लैक बियर के आने के बाद भी इसका सफल प्रजनन, संरक्षण हो पाएगा.

पार्क में एक नई स्पीशीज के आने से यह पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र रहेगा. इस एक्सचेंज प्रोग्राम में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से तीन मादा जरख, दो मादा घड़ियाल, दो मादा मगरमच्छ जंबो जू भेजे जा रहे हैं. नर हिमालयन भालू की उम्र ढाई साल है.

मादा हिमालयन भालू की उम्र लगभग पौने दो वर्ष है. अभी इन वन्य जीवों को तीन हफ्ते तक क्वॉरेंटाइन पीरियड में रखा जाएगा, ताकि नए वातावरण में वह अनुकूल हो जाएं, जहां उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग और निगरानी, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. कई सैंपल्स लिए जाएंगे, उसके बाद ही इसको पर्यटक पार्क के एंक्लोजर नंबर वन में देख सकेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!jai

Tags

Trending news