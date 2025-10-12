अपनी सरकार की गलतियों को भूलकर अब ज्ञान दे रहे हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की नीतियों पर हीरालाल नागर का पलटवार

Rajasthan Politics News: जयपुर में राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है. ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने गहलोत के हालिया बयानों को आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि गहलोत अपनी सरकार की गलतियों को भूलकर अब ज्ञान दे रहे हैं. उन्होंने गहलोत सरकार पर साढ़े चार साल तक जनता पर करों का बोझ लादने और बिजली दरों में बार-बार वृद्धि करने का आरोप लगाया. नागर ने कहा कि गहलोत द्वारा चुनाव से ठीक पहले दी गई 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना महज वोटों की फसल काटने की रणनीति थी.

बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, बिजली दरों में राहत

नागर ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 25 साल में पहली बार बिजली दरों में कमी की गई है. उन्होंने गहलोत सरकार पर बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र को मजबूत करने में विफल रहने का आरोप लगाया. नागर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदी, जिससे राज्य के डिस्कॉम्स 88,700 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गए और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए. इसके अलावा, समय पर ऋण न चुकाने के कारण बिजली कंपनियों पर 300 करोड़ रुपये की पेनल्टी भी लगी.



गहलोत की नीतियों पर सवाल

नागर ने कहा कि गहलोत सरकार ने जर्जर बिजली तंत्र को विरासत में छोड़ा, जिसे बीजेपी सरकार अब सुधार रही है. उन्होंने गहलोत को नसीहत दी कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलतियों को याद करें, क्योंकि "एक उंगली उठाने पर तीन अपनी ओर होती हैं." नागर ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार जनता की सेवा में जुटी है, जिससे विपक्ष की जमीन खिसक रही है. इस बयान से जयपुर में सियासी तापमान और गर्माने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-