Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कब शुरू होगा हीरापुरा बस स्टैंड? 4 बार बदली जा चुकी है उद्घाटन की तारीख

Jaipur News: राजस्थान का पहला मॉडल बस स्टैंड शुरू नहीं हो पा रहा है. जयपुर में अजमेर रोड पर हीरापुरा में करीब 3 साल पहले तैयार हो चुका बस स्टैंड अब तक बसों के लिए बाट जोह रहा है. रोचक बात यह है कि इसके उद्घाटन की तारीख 4 बार बदली जा चुकी है, फिर भी यह शुरू नहीं हो पा रहा है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 21, 2025, 03:39 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?
7 Photos
Rajasthan Sun City

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?

Udaipur Royal Wedding: कौन हैं अरबपति वामसी गदिराजू और नेत्रा मंटेना, जिनकी शाही शादी का गवाह बनेगा उदयपुर
8 Photos
Udaipur Royal Wedding

Udaipur Royal Wedding: कौन हैं अरबपति वामसी गदिराजू और नेत्रा मंटेना, जिनकी शाही शादी का गवाह बनेगा उदयपुर

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में होने जा रही साल की सबसे बड़ी रॉयल वेडिंग, कार्ड से लेकर थीम डेकोरेशन और गेस्ट तक जानें सबकुछ!
9 Photos
Udaipur Royal Wedding

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में होने जा रही साल की सबसे बड़ी रॉयल वेडिंग, कार्ड से लेकर थीम डेकोरेशन और गेस्ट तक जानें सबकुछ!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड की शुरुआत! बेहाल होंगे इन जिलों के लोग, हो जाएं सावधान
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड की शुरुआत! बेहाल होंगे इन जिलों के लोग, हो जाएं सावधान

कब शुरू होगा हीरापुरा बस स्टैंड? 4 बार बदली जा चुकी है उद्घाटन की तारीख

Jaipur News: जयपुर के हीरापुरा में पहला ऐसा बस स्टैंड बनाया गया है, जहां से राजस्थान रोडवेज की सरकारी बसें और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की प्राइवेट बसें एक साथ चलेंगी. यह बस स्टैंड राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण के अधीन बनाया गया है लेकिन विडंबना यह है कि बस स्टैंड शुरू ही नहीं हो पा रहा है. परिवहन विभाग ने जेडीए से इसके लिए भूमि आवंटित करवाई थी और जेडीए द्वारा ही इसका निर्माण करीब 3 वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है लेकिन अलग-अलग कारणों और अफसरों की कमजोर इच्छाशक्ति के चलते बस स्टैंड शुरू नहीं हो पा रहा है.

बस के उद्घाटन की तारीख बार-बार बदली जा रही है. पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया था और इसे 15 अगस्त 2024 से शुरू करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद इस साल 1 अगस्त 2025 से भी बस स्टैंड को शुरू करने की योजना बनाई गई थी. वहीं ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की पिछली बैठक में 15 अक्टूबर 2025 से बस स्टैंड को शुरू किया जाना तय किया गया था. अब फिर से बस स्टैंड के निर्माण को लेकर और आस-पास सुविधाएं विकसित करने को लेकर बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने जेडीए को पत्र लिखा है.

बस अड्डा प्राधिकरण ने जेडीए से की सुधार की मांग
- प्राधिकरण के संभाग प्रबंधक राकेश कुमार मीना ने JDC को लिखा पत्र
- लिखा, बस स्टैंड के पीछे 80 फीट चौड़ी सड़क पर चारदीवारी में बनाएं गेट
- पिछली सड़क पर बसों के आवागमन के लिए प्रवेश और निकास गेट खुलवाएं
- दोनों गेटों के सामने मीडियन में कट खुलवाया जाए
- 80 फीट चौड़ी सड़क पर आ रहे बिजली पोलों की शिफ्टिंग कराई जाए
- 80 फीट चौड़ी सड़क से स्कीम की 100 फीट चौड़ाई की सम्पर्क सड़क बने
- गोपालपुरा बाईपास के सम्पर्क स्थान में मीडियन में दोनों तरफ कट लगें, ट्रैफिक लाइट लगवाएं
- वेस्ट वे हाइट्स की 200 फीट चौड़ाई की सड़क के गोपालपुरा बाईपास सड़क का संपर्क हो
- इनके संपर्क स्थान पर मीडियन कट एवं ट्रैफिक लाइट लगवाई जाएं
- मीडियन एवं अन्य स्थानों पर ट्रैफिक साइनेज बोर्ड लगाए जाएं

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ट्रैफिक पुलिस को लिखा, सर्विस रोड को वन-वे करवाएं
राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने ट्रैफिक पुलिस से जयपुर-अजमेर हाईवे के दोनों तरफ स्थित सर्विस रोड को वन वे कराए जाने की मांग की है. कमला नेहरू अंडरपास से भांकरोटा अंडरपास के बीच ट्रैफिक एकतरफा करवाए जाने के लिए पत्र लिखा है. प्राधिकरण ने एनएचएआई से भी कुछ कराए जाने की मांग की है. इसके लिए एनएचएआई को पत्र लिखा गया है.

NHAI से कहा, बस स्टैंड के लिए ये कार्य करवाना जरूरी
- अजमेर से जयपुर आते हुए भांकरोटा पुलिया के पास सर्विस रोड के सम्पर्क कट को बदलें
- इस सम्पर्क कट को कमला नेहरू पुलिया के पास शिफ्ट करवाया जाए
- यहां उचित डायवर्जन साइन बोर्ड भी लगवाए जाएं
- जयपुर से अजमेर की ओर सर्विस रोड के सम्पर्क कट को कमला नेहरू पुलिया के पास करें
- कमला नेहरू पुलिया से जयपुर की ओर से आने वाले ट्रैफिक के लिए कट बने
- इसके लिए सर्विस रोड से मुख्य सड़क पर संपर्क कट खुलवा कर साइनेज लगाएं
- भांकरोटा एवं कमला नेहरू नगर दोनों पुलिया पर पर्याप्त ट्रैफिक लाइट लगवाएं
- हाईवे के दोनों तरफ 200 फुट बाईपास से भांकरोटा पुलिया तक सर्विस रोड है क्षतिग्रस्त
- इस दोनों तरफ की सर्विस रोड की मरम्मत करवाने के लिए भी लिखा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news