जयपुर में दर्दनाक हिट एंड रन केस, ओवरस्पीड कार की टक्कर से युवक की मौत, जिंदगी की जंग लड़ रहे 2 दोस्त

Jaipur Hit and Run Case: राजधानी जयपुर में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर खरबास सर्किल के पास हुआ. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाया है, जबकि दोनों घायलों का एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे तीन युवक एक ही बाइक पर सवार होकर मानसरोवर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही एक ओवरस्पीड कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद कार चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया.

राहगीरों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े थे. आसपास मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और घायलों को संभालने के साथ ही पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को गंभीर अवस्था में नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. बाकी दो घायलों को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का

पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस अब फरार कार चालक की तलाश में जुटी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन और आरोपी की पहचान की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पुलिस ने की यह अपील

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और तेज गति से वाहन चलाने से बचें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-