Holi 2026: होली पर सस्ती हुई फ्लाइट! जानें किराया

होली पर हवाई यात्रियों को किराए की दरें अपेक्षाकृत रूप से कम मिलेंगी. ऐसे में  होली के मौके पर हवाई यात्रा करते हुए बहुत अधिक किराया नहीं देना पड़ेगा.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kashi Ram
Published: Feb 09, 2026, 07:03 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 07:03 PM IST

Holi 2026: होली पर सस्ती हुई फ्लाइट! जानें किराया

Holi 2026: इस बार होली पर हवाई यात्रियों को एक सरप्राइज मिलने जा रहा है. आमतौर पर त्यौहारों के मौसम में हवाई किराए की दरों में बढ़ोतरी हो जाती है. एयरलाइंस मौके का फायदा उठाते हुए मनमर्जी से किराया वसूलती हैं लेकिन इस बार हवाई किराए की दरें अपेक्षाकृत रूप से कम रहेंगी.

होली के मौके पर अपनों के बीच पहुंचकर त्यौहार मनाने का विचार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. इस बार होली के त्यौहार पर हवाई यात्रा करते हुए बहुत अधिक किराया नहीं लगेगा. एयरलाइंस ने इस बार किराए की दरों में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं की है. आम दिनों में लगने वाले किराए के समकक्ष या अधिकतम 15 से 20 फीसदी तक की ही बढ़ोतरी हुई है जबकि पिछले सालों में किराया 2 से 3 गुना तक अधिक लगता आया है.

आपको बता दें कि होली के त्यौहार पर मुंबई, पुणे, बेंगलूरु, हैदराबाद आदि शहरों से जयपुर आगमन का किराया काफी अधिक हो जाता है लेकिन इस बार एयरलाइंस ने किराया बहुत अधिक नहीं बढ़ाया है. हालांकि अपेक्षाकृत रूप से अहमदाबाद से जयपुर आगमन का किराया अधिक लग रहा है. इसी तरह कोलकाता से जयपुर आगमन भी महंगा पड़ रहा है.

1 मार्च को जयपुर आगमन का किराया कितना ?
पुणे से जयपुर के लिए 2 फ्लाइट, किराया 6859 से लेकर 6890 रुपये
मुम्बई से जयपुर आगमन के लिए रोज 14 फ्लाइट उपलब्ध
इंडिगो में किराया 5204 से 6346 रुपए, स्पाइसजेट में 5224 रुपये
एयर इंडिया में 5349 से 9945 रुपए, एयर इंडिया एक्सप्रेस में 5253 रुपये
बेंगलूरु से जयपुर आगमन के लिए 6 फ्लाइट उपलब्ध
इंडिगो में 8162 से 9580 रुपए, एयर इंडिया एक्सप्रेस में 7155 से 10147 रुपये
चेन्नई से जयपुर के लिए 2 फ्लाइट, किराया 9038 रुपये
हैदराबाद से जयपुर के लिए 3 फ्लाइट, किराया 6709 रुपये
अहमदाबाद से जयपुर के लिए 4 फ्लाइट, किराया 5718 रुपये
कोलकाता से जयपुर के लिए 4 फ्लाइट, किराया 7624 से 8097 रुपये
दिल्ली से जयपुर के लिए रोज 7 फ्लाइट उपलब्ध
एयर इंडिया में किराया 2871 से 5711 रुपए, अलायंस एयर में 2497 रुपये
इंडिगो में 2820 से 3456 रुपए, एयर इंडिया एक्सप्रेस में 2819 रुपये

जाने का किराया भी महंगा नहीं
कम किराया होने से हवाई यात्रियों को राहत मिलेगी. यात्रियों को विभिन्न शहरों से जयपुर आगमन के लिए कम किराया चुकाना पड़ेगा. वहीं जयपुर से इन शहरों के लिए जाने का किराया भी लगभग समकक्ष ही लग रहा है. जाने की किराया दरों में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.

सस्ते किराए का कारण क्या ?
किराए में कमी को लेकर डीजीसीए की सख्ती है बड़ा कारण
दिसंबर 2025 में जब इंडिगो एयरलाइंस में हुआ था क्रू संकट
तो दूसरी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाते हुए वसूला था अधिक किराया
तब डीजीसीए ने तय की थी किराया लिमिट
इस कारण अब एयरलाइंस ने किराया दरों में नहीं की है बढ़ोतरी
वहीं फ्लाइट्स की पर्याप्त उपलब्धता के चलते भी किराया दरें हैं कम
ज्यादातर बड़े शहरों से जयपुर के लिए पर्याप्त संख्या में फ्लाइट उपलब्ध
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

