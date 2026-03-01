Zee Rajasthan
कन्फ्यूजन कर लें दूर,आधी रात में जलेगी होली और इस तारीख को मनाई जाएगी धुलंडी

Holi 2026: इस साल भद्रा और चंद्रग्रहण ने होली दहन और धुलंडी को लेकर लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है. ऐसे में जानिए राजस्थान के पंडितों से जानिए सही तिथि और समय. 
 

Published:Mar 01, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 08:37 PM IST

Holi 2026: होलिका दहन को लेकर तिथि, भद्रा और चंद्रग्रहण ने गणित खड़ा कर दिया है लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने तस्वीर साफ कर दी है. फाल्गुन पूर्णिमा पर 2 मार्च की आधी रात 1 बजकर 26 मिनट से 2 बजकर 38 मिनट तक भद्रा पुच्छ में होलिका दहन शास्त्र सम्मत रहेगा.

हालांकि शाम 5:56 बजे से भद्रा शुरू होकर अगली सुबह 5:32 बजे तक रहेगी लेकिन भद्रा मुख को छोड़कर पुच्छ काल में दहन किया जा सकेगा. 3 मार्च को धुलंडी मनाई जाएगी. वहीं, इसी दिन दोपहर बाद चंद्रग्रहण भी रहेगा.

रंगोत्सव पर सूतक का दोष नहीं लगेगा
ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि रंगोत्सव पर सूतक का दोष नहीं लगेगा लेकिन ग्रहण से पहले ही धुलंडी मना लेना उचित रहेगा तो इस बार जयपुर में आधी रात होलिका जलेगी और अगले दिन रंगों के साथ धुलंडी मनाई जाएगी.
फाल्गुन पूर्णिमा पर इस बार होलिका दहन को लेकर तिथि, भद्रा और चंद्रग्रहण के कारण खास चर्चा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शास्त्रों में होलिका दहन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा और भद्रा रहित समय में करना श्रेष्ठ माना गया है. हालांकि इस वर्ष भद्रा की स्थिति के चलते दहन आधी रात बाद किया जाएगा.

भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित
ज्योतिर्विद के अनुसार, 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो 3 मार्च को शाम 5:08 बजे तक रहेगी. 2 मार्च को ही प्रदोष काल में पूर्णिमा प्राप्त होने से होली पर्व का निर्धारण इसी दिन माना गया है. हालांकि 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से भद्रा शुरू होकर 3 मार्च की सुबह 5:32 बजे तक रहेगी. शास्त्रों में भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित बताया गया है लेकिन यदि भद्रा निशीथ काल को पार कर उषाकाल तक रहे तो भद्रा मुख को त्यागकर भद्रा पुच्छ में दहन किया जा सकता है.

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, जयपुर सहित प्रदेश में 2 मार्च की रात भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जाएगा. भद्रा पुच्छ मुहूर्त रात 1:26 से 2:38 बजे तक दहन के लिए श्रेष्ठ है. भद्रा मुख रात 2:38 से 4:38 बजे तक दहन वर्जित है इसलिए जयपुर में होलिका दहन 2 मार्च की मध्यरात्रि 1:26 से 2:38 बजे के बीच शास्त्र सम्मत रहेगा.
3 मार्च को धुलंडी
होलिका दहन के अगले दिन 3 मार्च को धुलण्डी पर्व मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम लाल स्वर्णकार के अनुसार, 3 मार्च को चंद्रग्रहण रहेगा, जिसका प्रभाव दोपहर 3:20 से शाम 6:48 बजे तक रहेगा. ग्रहण का सूतक सूर्योदय 6:53 बजे से प्रारंभ माना जाएगा, लेकिन धुलंडी रंगोत्सव होने के कारण सूतक दोष प्रभावी नहीं होगा. उन्होंने सलाह दी कि रंगों का उत्सव दोपहर 3:20 बजे से पूर्व मना लेना चाहिए. ग्रहण मोक्ष शाम 6:48 बजे होगा, जिसके बाद स्नान आदि कर धार्मिक कृत्य किए जा सकते हैं. इस प्रकार इस बार जयपुर में होली का उत्सव आधी रात के दहन और अगले दिन ग्रहण की छाया के बीच मनाया जाएगा.
आधी रात के सन्नाटे में होगी हालिका दहन
बहरहाल, इस बार जयपुर में होली की आग आधी रात के सन्नाटे में जलेगी जब घड़ी की सुइयां 1:26 पर ठहरेंगी और भद्रा पुच्छ का समय शुरू होगा. आस्था, ज्योतिष और परंपरा के संगम के बीच दहन की ज्वाला उठेगी और फिर अगली सुबह रंगों की बौछार के साथ शहर धुलंडी में सराबोर होगा.
