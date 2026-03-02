राजस्थान में होलिका दहन 2 या 3 मार्च? दूर कर लें कन्फ्यूजन, इस दिन उड़ेगा गुलाल

Holi Dates Cleared in Rajasthan: राजस्थान में इस साल होली की तिथियों को लेकर बने असमंजस को ज्योतिषाचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है. चंद्रग्रहण के प्रभाव के बावजूद होली सामान्य रूप से मनाई जाएगी. होलिका दहन 2 मार्च की रात को और धुलंडी 3 मार्च को खेली जाएगी. राज्य सरकार ने 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. केंद्र सरकार के कैलेंडर में 3 मार्च को होलिका दहन वैकल्पिक और 4 मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश है.

होलिका दहन और धुलंडी की शास्त्रीय तिथि

फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से शुरू होकर 3 मार्च को शाम 5:08 बजे तक रहेगी. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, प्रदोष काल में पूर्णिमा रहने पर ही होलिका दहन शुभ होता है. 3 मार्च को पूर्णिमा सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाएगी, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च की रात को ही होगा. हालांकि 2 मार्च की रात भद्रा का प्रभाव रहेगा, लेकिन भद्रा के पुच्छ भाग में दहन शुभ माना गया है. श्रेष्ठ समय 3 मार्च की रात 1:26 से 2:38 बजे तक बताया गया है. चंद्रग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:21 से शाम 6:47 तक (4 घंटे 26 मिनट) रहेगा, लेकिन इसका धुलंडी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा.



गोविंददेवजी मंदिर में रंगों-फूलों की होली

जयपुर के प्रसिद्ध श्री गोविंददेवजी मंदिर में 2 मार्च को सुबह 10:30 बजे से रंगों और फूलों की होली खेली जाएगी. मंदिर महंत अंजन गोस्वामी सबसे पहले ठाकुर जी को फूलों की होली अर्पित करेंगे, उसके बाद भक्त गुलाल चढ़ाएंगे. 3 मार्च को ग्रहण के कारण विशेष दर्शन व्यवस्था रहेगी. मंगला झांकी सुबह 4 से 6:30 बजे, धूप दर्शन 7 से 8:45 बजे तक होंगे. ग्रहणकाल में विशेष दर्शन दोपहर 3:15 से शाम 6:50 बजे तक रहेंगे. इसके बाद ग्वाल, संध्या और शयन दर्शन नहीं होंगे. 4 मार्च से सामान्य दर्शन शुरू होंगे. भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश जलेब चौक से और निकास जय निवास उद्यान से होगा.

खाटूश्यामजी मंदिर में 3 मार्च को दर्शन बंद

खाटूश्यामजी मंदिर में चंद्रग्रहण के कारण 3 मार्च को पूरे दिन दर्शन बंद रहेंगे. मंदिर प्रशासन ने बताया कि 4 मार्च को रात 10 बजे मंदिर के द्वार बंद होंगे और 5 मार्च को शाम 5 बजे खुलेंगे. 5 मार्च को विशेष सेवा और तिलक पूजा का आयोजन होगा.



सांवलिया सेठ मंदिर में फूल डोल अब 4 मार्च को

चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में फूलडोल महोत्सव ग्रहण के कारण 3 मार्च से बढ़ाकर 4 मार्च को किया जाएगा. राजभोग आरती के बाद दोपहर 12 बजे बेवाण यात्रा निकलेगी. श्रद्धालु फूलों और गुलाल के साथ फागोत्सव मनाएंगे और महाप्रसादी वितरित होगी.राजस्थान में होली का उत्सव इस बार चंद्रग्रहण के बीच भी उत्साह से मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों ने स्पष्ट किया है कि धुलंडी सामान्य रूप से खेली जा सकती है. भक्तों से अपील है कि ग्रहणकाल में मंदिरों की विशेष व्यवस्था का पालन करें और शुभ मुहूर्त में ही धार्मिक अनुष्ठान करें.

