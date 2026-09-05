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मकान खाली करने को कहा तो सिर पर पत्थर से किए ताबड़तोड़ वार, सिक्योरिटी के पैसों को लेकर किरायेदार ने मकान मालिक का किया खात्मा

Jaipur Crime News: जयपुर के मानसरोवर में मकान खाली कराने को लेकर हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. पुलिस ने मकान मालिक दीपक कुलश्रेष्ठ की हत्या के आरोप में किराएदार महेश शर्मा को करीब पांच घंटे में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी हाउसिंग बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है. पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी राशि और मकान खाली करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 05, 2026, 08:27 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 08:27 AM IST
मकान खाली करने को कहा तो सिर पर पत्थर से किए ताबड़तोड़ वार, सिक्योरिटी के पैसों को लेकर किरायेदार ने मकान मालिक का किया खात्मा
Image Credit: Rajasthan Murder Case

Rajasthan Murder Case: मानसरोवर इलाके में मकान खाली कराने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी खेल में बदल गया. रजतपथ स्थित मकान में मकान मालिक दीपक कुलश्रेष्ठ की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात के करीब पांच घंटे के भीतर आरोपी किराएदार महेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी हाउसिंग बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत बताया जा रहा है.


घर के अंदर मिला था शव

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गुरुवार रात मानसरोवर थाना पुलिस को सूचना मिली कि रजतपथ के मकान नंबर 48/65 में एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान दीपक कुलश्रेष्ठ के रूप में हुई. शुरुआती जांच में पुलिस को मामला हत्या का लगा.


मौके पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने मृतक के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही. इसके बाद पुलिस ने मकान के बाहर खड़े वाहन के नंबर की जांच की. वाहन दीपक कुलश्रेष्ठ के नाम पर मिला, लेकिन रजिस्ट्रेशन में दर्ज पता अलग था.


वाहन से मकान मालिक तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने वाहन रजिस्ट्रेशन में मिले पते पर संपर्क किया. इसके बाद पता चला कि रजतपथ का मकान दीपक कुलश्रेष्ठ का अतिरिक्त मकान था. पुलिस ने उनकी बहन को मौके पर बुलाया, जहां उन्होंने शव की पहचान अपने भाई के रूप में की. इसके बाद बहन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया.


तीन साल से किराएदार था आरोपी

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि महेश शर्मा करीब तीन साल से इस मकान में अपनी बहन के साथ किराए पर रह रहा था. पुलिस के अनुसार गुरुवार को ही मकान खाली करने की बात थी. दीपक मकान में निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने किराएदार को जन्माष्टमी तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया था.


पुलिस के मुताबिक मकान खाली करने के बाद सिक्योरिटी राशि वापस लेने और हिसाब-किताब के लिए महेश ने 3 सितंबर को दीपक को बुलाया था. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया.


पत्थर से सिर पर किए वार

पुलिस का कहना है कि विवाद बढ़ने के बाद महेश शर्मा ने पत्थर से दीपक के सिर पर कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से दीपक की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर मोटरसाइकिल से फरार हो गया.


CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पत्थर समेत अन्य सामान जब्त किया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच जारी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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