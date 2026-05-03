/राजस्थान में बिल्डरों के भरोसे बर्बाद हो रही जिंदगियां! सालों से अधूरे प्रोजेक्ट्स के बीच अपने घर के इंतजार में भट रहा आम आदमी

Jaipur News: हर आम आदमी का एक सपना होता है. अपना छोटा सा घर. इसी सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं. कोई बैंक से लोन लेता है, कोई गहने बेचता है, तो कोई बच्चों के भविष्य की बचत तक दांव पर लगा देता है. लेकिन जब सालों तक प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, फ्लैट का कब्जा नहीं मिलता और बिल्डर जवाब देने से बचते नजर आते हैं, तब यही सपना धीरे-धीरे सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है.

राजस्थान सहित देश के कई शहरों में ऐसे हजारों परिवार हैं जो अपने घर के इंतजार में रेरा और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं. कई प्रोजेक्ट्स वर्षों से अधूरे पड़े हैं. कहीं निर्माण रुका हुआ है तो कहीं बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. खरीदारों का आरोप है कि समय पर पैसा जमा कराने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले.

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घर खरीदने वालों से जब बातचीत की गई तो कई लोग कैमरे पर बोलने से कतराते नजर आए. कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें डर है कि कहीं आवाज उठाने पर उनका काम और ज्यादा न रुक जाए. कई खरीदारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वे महीनों से बिल्डर के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता.

वहीं जब संबंधित बिल्डर्स से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कई ने बात करने से इनकार कर दिया, कुछ ने फोन नहीं उठाया और कुछ ने मामले को टालने की कोशिश की. खरीदारों का कहना है कि रेरा में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सुनवाई और कार्रवाई की प्रक्रिया लंबी चलती है. कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन घर का सपना अधूरा ही रहता है.



विशेषज्ञों के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का सबसे बड़ा नुकसान मध्यम वर्ग और आम परिवारों को उठाना पड़ता है. एक तरफ बैंक की ईएमआई चलती रहती है, दूसरी तरफ किराए का बोझ अलग से उठाना पड़ता है. ऐसे में आर्थिक और मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जाता है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी अपने सपनों का घर कब पाएगा?

क्या सिर्फ विज्ञापनों और बड़े वादों से लोगों का भरोसा जीता जाएगा या फिर अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने के लिए सख्त कार्रवाई भी होगी? क्योंकि किसी के लिए यह सिर्फ एक फ्लैट नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की कमाई, उम्मीद और परिवार के सुरक्षित भविष्य का सपना है.

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